Immigrazione, la Germania copia il modello Meloni: hub in Paesi terzi

Berlino copia Roma sul modello Albania. Il ministro degli Interni tedesco, Alexander Dobrindt, vuole accelerare significativamente l'espulsione dei richiedenti asilo respinti con una nuova legge. "Ora si tratta di ridurre i numerosi ostacoli all'espulsione e di renderla più efficiente. Ed è proprio questo l'obiettivo di questa legge. Abbiamo bisogno di una politica di espulsione più efficiente", ha dichiarato Dobrindt in un'intervista a Rtl-ntv. Il ministro ha sottolineato che finora le espulsioni sono fallite per una serie di motivi, ad esempio perché le persone coinvolte non potevano essere rintracciate o perché le ricerche non erano possibili. Nello specifico, il ministro degli Interni intende anche aprire nuove vie per le espulsioni.

"Ad esempio, vogliamo garantire che le persone che non possiamo rimpatriare nei loro paesi d'origine perché non collaborano abbiano la possibilità di essere trasferite in paesi terzi. Attualmente ciò non è possibile. Vogliamo creare proprio questa possibilità. Prevediamo di istituire i cosiddetti centri di rimpatrio in altri paesi al di fuori dell'Unione Europea per sfruttare appieno questa opzione". Dobrindt non ha fornito alcuna informazione sui potenziali Paesi partner. Ha affermato che sono in corso colloqui con diversi Paesi terzi, anche nell'ambito della cooperazione con altri paesi dell'Unione europea. Tuttavia, ha aggiunto che non avrebbero rivelato con chi stessero discutendo di questi aspetti tecnici. Il ministro ha affermato che le espulsioni sono aumentate significativamente lo scorso anno, del 20%. Quest'anno, per diverse ragioni, il numero di espulsioni non è stato altrettanto elevato".