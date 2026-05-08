Inghilterra, Labour travolto alle elezioni. Keir Starmer trema davvero

Il premier britannico Keir Starmer afferma di assumersi la "responsabilità" per i risultati elettorali del partito che guida, Labour, in Inghilterra. "Sono molto amari, e non c'è modo di indorare la pillola," dichiara parlando con la stampa, stando alla Bbc.

Il suo partito ha "perso brillanti rappresentanti laburisti in tutto il Paese... questo fa male, e dovrebbe far male, e io mi assumo la responsabilità", prosegue, aggiungendo che "giorni come questi non indeboliscono la mia determinazione a realizzare il cambiamento che ho promesso". Lo spoglio è in corso solo in alcune parti dell'Inghilterra: altre aree inizieranno più tardi in mattina, così come gli spogli per le elezioni nazionali in Scozia e Galles.

E' il partito Reform UK, la destra anti-immigrazione guidata da Nigel Farage, a uscire vincitore nelle elezioni locali britanniche. Secondo il conteggio di SkyNews dei risultati che stanno via via arrivando, il partito populista di destra ha conquistato 362 seggi tra gli oltre 5mila in ballo, mentre i laburisti ne hanno persi finora 252. Anche i conservatori lamentano perdite (-143) mentre i Verdi dell'eco-populista Zack Polanski ne hanno guadagnati almeno 26. Segno più anche per i Lib-Dem, con 36 seggi conquistati.

Il primo ministro britannico, in ogni caso, resterà al suo posto nonostante i cattivi risultati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico, John Healey, assicurando che Starmer "continuerà sulla sua strada". Healey ha attribuito parte dei consigli persi al "sentimento nazionale", pur sostenendo che gli elettori "hanno visto il cambiamento per cui avevano votato". Secondo il ministro, però, "è chiaro che dobbiamo andare oltre" e il governo deve essere "più coraggioso" e "fare di più per dare alle persone un senso di speranza per il futuro". Healey ha aggiunto che Starmer resta "determinato" a guidare il governo laborista. Il ministro ha inoltre ricordato che anche il Labour del 1999 perse oltre 1.100 consiglieri alle amministrative prima di vincere le elezioni generali del 2001 e del 2005.