Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Keir Starmer, lasciano quattro ministri: "Dimettiti anche tu". Regno Unito nel caos

di
Libero logo
martedì 12 maggio 2026
Keir Starmer, lasciano quattro ministri: "Dimettiti anche tu". Regno Unito nel caos

2' di lettura

Il ministro della Sanità del Regno Unito Zubir Ahmed ha rassegnato le sue dimissioni dal governo guidato da Keir Starmer. Le sue dimissioni seguono quelle di altri tre ministri: Jess Phillips, Alex Davies-Jones - "Ti imploro di agire nell'interesse del Paese e fissare un calendario per la tua uscita di scena", ha scritto su X riferendosi a Starmer - e Miatta Fahnbulleh. "È chiaro, dagli ultimi giorni, che l'opinione pubblica in tutto il Regno Unito ha ormai perso irrimediabilmente la fiducia in lui come primo ministro", ha scritto in un post sul social X. 

Intanto oltre 100 deputati laburisti, in un segnale di sostegno al primo ministro Keir Starmer, hanno firmato una dichiarazione in cui si afferma che questo "non è il momento per una corsa alla leadership", dopo le pesanti tensioni interne al partito seguite alla sconfitta alle recenti elezioni amministrative. Secondo quanto riferito da Sky News, il breve comunicato è stato promosso autonomamente da deputati senza incarichi ministeriali. Il numero dei firmatari supera quello dei deputati che hanno chiesto pubblicamente le dimissioni di Starmer.

Nella batosta storica dei laburisti inglesi c'è il futuro italiano

La batosta storica dei laburisti nel Regno Unito è una finestra aperta sul futuro dell'Italia, su quel che po...

"La scorsa settimana abbiamo subito risultati elettorali duri in modo devastante. Questo dimostra che abbiamo davanti un duro lavoro per riconquistare la fiducia dell'elettorato - si legge nel testo - Quel lavoro deve iniziare oggi, con tutti noi impegnati insieme a realizzare il cambiamento di cui il Paese ha bisogno. Dobbiamo concentrarci su questo. Non è il momento per una corsa alla leadership". I nomi dei deputati a favore della permanenza di Starmer alla guida del partito non sono stati resi noti. 

Pd, il crollo di Starmer fa tremare Schlein: alta tensione al Nazareno

La valanga che ha travolto il Labour party nelle elezioni amministrative che si sono svolte nel Regno Unito, consegnando...
tag
keir starmer
regno unito

Crollo laburista Brexit, bipartitismo ed Europa a destra: quante scuse sul flop di Starmer

Il tesoro del reale Il principe William rende pubblico il suo reddito: cifre inimmaginabili

Giochi sinistri Pd, il crollo di Starmer fa tremare Schlein: alta tensione al Nazareno

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, il funzionario svizzero: "I controlli nei bar non erano prioritari"

Crans-Montana, il funzionario svizzero: "I controlli nei bar non erano prioritari"

Redazione
Emmanuel Macron in Kenya sbrocca col pubblico: "Basta, è una questione di rispetto"

Emmanuel Macron in Kenya sbrocca col pubblico: "Basta, è una questione di rispetto"

Vladimir Putin? "Non dovrebbe far freddo". Jeans e meteo: il video spiazza la Russia

Vladimir Putin? "Non dovrebbe far freddo". Jeans e meteo: il video spiazza la Russia

Redazione
Vladimir Putin pronto a una nuova guerra: ora tocca all'Armenia

Vladimir Putin pronto a una nuova guerra: ora tocca all'Armenia

Andrea Morigi