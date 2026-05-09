Denver, aereo travolge un uomo durante il decollo: gli audio drammatici e il mistero sulla vittima

Un caso con pochi precedenti nella storia dell'aviazione. Una vicenda inquietante che arriva da Denver, Stati Uniti: un aereo della compagnia Frontier Airlines ha interrotto il decollo dall'aeroporto della città dopo aver investito un uomo che si trovava in pista. Il tutto è avvenuto nella serata di venerdì 8 maggio.

L'incidente ha coinvolto il volo 4345 della compagnia low cost americana, un Airbus A321 diretto a Los Angeles. Secondo quanto riferito dall'aeroporto internazionale di Denver, il velivolo stava accelerando per il decollo quando, intorno alle 23.19 locali, l'equipaggio ha comunicato alla torre di controllo di aver "travolto un pedone durante il decollo".

Subito dopo l'impatto si è verificato anche un principio di incendio a uno dei motori, rapidamente spento dai vigili del fuoco intervenuti sulla pista. Stando a quanto riportato da Abc News, che cita una fonte anonima, la persona investita sarebbe stata almeno in parte risucchiata dal motore dell'aereo. Al momento non sono note le sue condizioni.

Drammatiche le comunicazioni diffuse dal sito Atc.com. In uno degli audio registrati, il pilota afferma: "Ci stiamo fermando sulla pista, abbiamo appena colpito qualcuno, c'è un incendio a un motore. C'era una persona che camminava sulla pista".

I soccorsi sono scattati immediatamente. I 224 passeggeri e i sette membri dell'equipaggio sono stati trasferiti al terminal con autobus messi a disposizione dallo scalo. Frontier Airlines ha spiegato che "è stato segnalato del fumo in cabina e i piloti hanno interrotto il decollo. Successivamente, i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza tramite gli scivoli di emergenza a titolo precauzionale". La compagnia ha aggiunto di essere "profondamente sconvolta" per quanto accaduto.