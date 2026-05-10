Hantavirus, la nave attracca a Tenerife: il protocollo, come avverrà lo sbarco

La "nave della morte", la Mh Hondius dove a bordo è esploso un focolaio di Hantavirus, la febbre dei topi, è arrivata al porto industriale di Granadilla, all'isola di Tenerife, Spagna. L'imbarcazione olandese, sulla quale si contano tre vittime tra passeggeri ed equipaggio - con un corpo ancora presente a bordo - è stata accompagnata da una motovedetta della Guardia Civil fino all'area individuata per le delicate operazioni di sbarco. A bordo si trovano 151 persone di 23 nazionalità diverse.

Lo sbarco è cominciato alle 10:30 (alle 9:30 ora locale): lo ha mostrato in diretta l'emittente pubblica spagnola Tve. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli. L'Organizzazione mondiale della sanità, le autorità spagnole e la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions hanno dichiarato che nessuno a bordo della nave da crociera MV Hondius presenta attualmente sintomi da Hantavirus.

La nave non è attraccata, rimarrà all'ancora e le persone verranno trasferite a terra con piccole imbarcazioni. Tutti coloro che sbarcheranno saranno sottoposti a controlli per verificare l'eventuale presenza di sintomi e potranno lasciare la nave solo quando saranno disponibili voli di evacuazione per trasportarli a destinazione. Attualmente a bordo si trovano persone di oltre 20 nazionalità diverse. "L'intera operazione sta procedendo normalmente", ha dichiarato la ministra della Salute spagnola, Mónica García.

Per l'isola delle Canarie si tratta di un'emergenza senza precedenti. Le autorità spagnole, insieme all'Organizzazione mondiale della Sanità, hanno predisposto un protocollo rigidissimo per evitare qualsiasi rischio di contagio. Nonostante le perplessità iniziali dell'amministrazione locale, contraria allo sbarco per motivi di sicurezza sanitaria, Madrid ha deciso di autorizzare l'operazione imponendo però misure eccezionali: la nave resterà ancorata al largo, senza mai attraccare direttamente alla banchina, mentre nell'area circostante è stato vietato il traffico marittimo entro un miglio nautico.