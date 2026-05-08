Hantavirus, i sintomi: ecco come riconoscerlo subito

Il 2 maggio l'Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un focolaio di gravi malattie respiratorie a bordo di una nave da crociera con 147 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Al 6 maggio 2026 sono stati identificati sette casi (cinque casi di Hantavirus confermati in laboratorio e due casi sospetti), tra cui tre decessi. Il virus è stato identificato come Hantavirus delle Ande. Per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione e sulla risposta internazionale consulta le pagine dedicate dell'Oms e dell'Ecdc. L'Istituto superiore di sanità fa il punto sul proprio sito con una scheda su cosa c'è da sapere e rispondendo alle domande più frequenti.

Cosa sono gli Hantavirus?

"Gli Hantavirus sono virus zoonotici che infettano naturalmente i roditori e vengono occasionalmente trasmessi all'uomo. L'infezione nell'uomo può causare gravi malattie e spesso la morte, sebbene le patologie varino a seconda del tipo di virus e dell'area geografica. Diverse specie di orthohantavirus possono causare malattie nell'uomo, tra cui i virus Andes (Andv) e Sin Nombre (Snv) nelle Americhe e i virus Puumala e Dobrava in Europa - si legge - Nelle Americhe, l'infezione è nota per causare la sindrome cardiopolmonare da Hantavirus (Hcps), una condizione a rapida progressione che colpisce polmoni e cuore, mentre in Europa e in Asia gli Hantavirus sono noti per causare la febbre emorragica con sindrome renale (Hfrs), che colpisce principalmente i reni e i vasi sanguigni. Le infezioni da Hantavirus sono relativamente rare a livello globale. Nel 2025, nella Regione delle Americhe, otto paesi hanno segnalato 229 casi e 59 decessi con un tasso di letalità del 25,7%. Nella Regione europea, nel 2023 sono state segnalate 1885 infezioni da Hantavirus (0,4 per 100.000), segnando il tasso più basso osservato tra il 2019 e il 2023. Nell'Asia orientale, in particolare in Cina e nella Repubblica di Corea, la febbre emorragica da Hantavirus con sindrome renale (HFRS) continua a causare migliaia di casi ogni anno, sebbene l'incidenza sia diminuita negli ultimi decenni. Ad oggi non ci sono segnalazioni di casi umani di infezione sul territorio nazionale".

Come si trasmettono e quali sono i sintomi?

"L'infezione da Hantavirus umano si contrae principalmente attraverso il contatto con urina, feci o saliva di roditori infetti o toccando superfici contaminate. [...] Ad oggi, la possibilità di trasmissione interumana è stata documentata esclusivamente per il virus Andes, diffuso principalmente in Argentina e Cile, che è anche quello che secondo le prime analisi ha causato il focolaio sulla nave. La sindrome da Hantavirus umano (HPS) è caratterizzata da mal di testa, vertigini, brividi, febbre, mialgia e problemi gastrointestinali, come nausea, vomito, diarrea e dolore addominale, seguiti da improvvisa difficoltà respiratoria e ipotensione. [...] Non esiste un trattamento antivirale specifico autorizzato o un vaccino contro l'infezione".