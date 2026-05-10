2023 fine del Covid. 2026 Hantavirus": cosa c'è dietro questa profezia

“È successo di nuovo”. Dopo il post che sembrava anticipare l’attentato a Trump, su X è diventato virale un altro tweet dal passato che ora appare come una profezia: “2023: fine del Corona; 2026: hantavirus”.Il messaggio, pubblicato l’11 giugno 2022 dall’account@iamasoothsayer, ha ripreso a circolare proprio mentre le autorità sanitarie di mezzo mondo sono in allerta per il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius, ora attraccata a Tenerife.

Il profilo, come ricorda Fanpage, sembra costruito apposta per fare l’indovino: avatar della Divinatrice di “Kung Fu Panda”, bio “Reads the future” e qualifica di “Astrologo”. Ma dietro l’apparente premonizione c’è quasi certamente un trucco classico per guadagnare like e visibilità.L’account contiene solo quattro post, tutti scritti tra il 10 e il 17 giugno 2022. Di questi, solamente quello sull’hantavirus si è rivelato “azzeccato”, mentre gli altri sono semplici aforismi sull’amore e la felicità.