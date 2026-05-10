2023 fine del Covid. 2026 Hantavirus": cosa c'è dietro questa profezia

“È successo di nuovo”. Dopo il post che sembrava anticipare l’attentato a Trump, su X è diventato virale un altro tweet dal passato che ora appare come una profezia: “2023: fine del Corona; 2026: hantavirus”.Il messaggio, pubblicato l’11 giugno 2022 dall’account@iamasoothsayer, ha ripreso a circolare proprio mentre le autorità sanitarie di mezzo mondo sono in allerta per il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius, ora attraccata a Tenerife.
Il profilo, come ricorda Fanpage, sembra costruito apposta per fare l’indovino: avatar della Divinatrice di “Kung Fu Panda”, bio “Reads the future” e qualifica di “Astrologo”. Ma dietro l’apparente premonizione c’è quasi certamente un trucco classico per guadagnare like e visibilità.L’account contiene solo quattro post, tutti scritti tra il 10 e il 17 giugno 2022. Di questi, solamente quello sull’hantavirus si è rivelato “azzeccato”, mentre gli altri sono semplici aforismi sull’amore e la felicità.
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Da allora il profilo è rimasto inattivo.Si tratta di una strategia comune su X: si crea un account, si impostano diversi tweet con previsioni (anche improbabili), lo si tiene privato e, quando una delle previsioni si avvera, si rende pubblico eliminando tutti gli altri post. Resta in piedi solo la “profezia” che si è avverata.Un meccanismo semplice ma sempre efficace, capace di scatenare stupore, condivisioni e teorie complottiste sui “poteri forti”.