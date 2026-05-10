Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

2023 fine del Covid. 2026 Hantavirus": cosa c'è dietro questa profezia

domenica 10 maggio 2026
2023 fine del Covid. 2026 Hantavirus": cosa c'è dietro questa profezia

1' di lettura

“È successo di nuovo”. Dopo il post che sembrava anticipare l’attentato a Trump, su X è diventato virale un altro tweet dal passato che ora appare come una profezia: “2023: fine del Corona; 2026: hantavirus”.Il messaggio, pubblicato l’11 giugno 2022 dall’account@iamasoothsayer, ha ripreso a circolare proprio mentre le autorità sanitarie di mezzo mondo sono in allerta per il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius, ora attraccata a Tenerife.

Il profilo, come ricorda Fanpage, sembra costruito apposta per fare l’indovino: avatar della Divinatrice di “Kung Fu Panda”, bio “Reads the future” e qualifica di “Astrologo”. Ma dietro l’apparente premonizione c’è quasi certamente un trucco classico per guadagnare like e visibilità.L’account contiene solo quattro post, tutti scritti tra il 10 e il 17 giugno 2022. Di questi, solamente quello sull’hantavirus si è rivelato “azzeccato”, mentre gli altri sono semplici aforismi sull’amore e la felicità.

Hantavirus, i topi e le navi: cosa insegna la storia

Prima degli uomini muoiono i topi. Accade così. Prima che la città si renda conto di cosa sta accadendo, p...

Da allora il profilo è rimasto inattivo.Si tratta di una strategia comune su X: si crea un account, si impostano diversi tweet con previsioni (anche improbabili), lo si tiene privato e, quando una delle previsioni si avvera, si rende pubblico eliminando tutti gli altri post. Resta in piedi solo la “profezia” che si è avverata.Un meccanismo semplice ma sempre efficace, capace di scatenare stupore, condivisioni e teorie complottiste sui “poteri forti”.

tag
hantavirus

Contagio Hantavirus, ecco l'attracco al porto di Granadilla della MV Hondius

Hantavirus, voi siete preoccupati?

Corsi e ricorsi Hantavirus, i topi e le navi: cosa insegna la storia

ti potrebbero interessare

Guerra nel Golfo, la diretta. Iran, inviata la risposta sulla proposta di pace

Guerra nel Golfo, la diretta. Iran, inviata la risposta sulla proposta di pace

Brexit, bipartitismo ed Europa a destra: quante scuse sul flop di Starmer

Brexit, bipartitismo ed Europa a destra: quante scuse sul flop di Starmer

Giovanni Longoni
Il principe William rende pubblico il suo reddito: cifre inimmaginabili

Il principe William rende pubblico il suo reddito: cifre inimmaginabili

Jayme Stephen, il dramma: calpesta un biscotto per cani e le amputano una gamba

Jayme Stephen, il dramma: calpesta un biscotto per cani e le amputano una gamba