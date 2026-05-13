Hantavirus a Milano, "negativo il cittadino britannico": dove alloggiava

Rientra parzialmente l'allarme Hantavirus a Milano: "Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore". Lo fa sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Il turista britannico, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l'Ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus.
L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da Hantavirus. A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l'obbligo di isolamento. E' quanto fa sapere in una nota la Regione Lombardia, sottolineando che, poiché il turista non dispone di una sistemazione privata idonea (alloggiava in B&B), si è reso necessario il trasferimento presso l'Ospedale Sacco, dove trascorrerà il periodo di quarantena.
Hantavirus, lo scienziato: "Nessun vaccino, nessun antivirale. Si passa dalla stanchezza alla rianimazione""La situazione è sotto controllo" e "il governo ha preso le decisioni giuste". Lo ha detto il...
Sempre ieri sera, il Ministero della Salute ha informato che in serata è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite e ieri è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento fiduciario.
Hantavirus, casi sospetti in Italia: da Messina a Milano, perché scatta l'allarmeE' stato effettuato in serata un test per Hantavirus su una turista argentina, ricoverata a Messina per una polmonit...
Intanto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponderà oggi al Question time alla Camera a una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'Hantavirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi (Boschi - IV-C-RE). Il Qt è in programma alle 15, trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.