Hantavirus a Milano, "negativo il cittadino britannico": dove alloggiava

L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da Hantavirus. A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l' obbligo di isolamento . E' quanto fa sapere in una nota la Regione Lombardia, sottolineando che, poiché il turista non dispone di una sistemazione privata idonea (alloggiava in B&B ), si è reso necessario il trasferimento presso l'Ospedale Sacco, dove trascorrerà il periodo di quarantena.

"La situazione è sotto controllo" e "il governo ha preso le decisioni giuste". Lo ha detto il...

Sempre ieri sera, il Ministero della Salute ha informato che in serata è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite e ieri è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento fiduciario.