Vladimir Putin umiliato a casa sua? Minaccia di usare l'atomica

La Russia avrebbe voluto presentarsi all’apertura del Forum internazionale di San Pietroburgo in quella veste di potenza militare ed economica che, secondo il capo del Cremlino Vladimir Putin, gli spetta di diritto, ma una realtà ben più mediocre si è manifestata all’alba in un fumo nero e minaccioso che si è alzato dal porto dell’adiacente isola fortezza di Kronstadt, colpito nottetempo da un bombardamento ucraino. Si tratta dell’ennesimo attacco mirato di Kiev contro le più importanti infrastrutture petrolifere del Paese che dimostra quanto facilmente la Russia in questo momento possa essere colpita nei suoi punti più nevralgici. «Abbiamo ottenuto risultati molto importanti tramite i nostri attacchi a medio e lungo raggio», ha detto il presidente Volodymyr Zelensky alla riunione del Consiglio Nato-Ucraina che si è tenuta ieri a Kiev, osservando che «la Russia sta affrontando evidenti carenze di carburante nei territori temporaneamente occupati e in alcune parti della Russia centrale, oltre a danni significativi alla sua logistica».

Degli ultimi giorni è infatti la notizia che la catena di benzinai Ortk ha imposto limiti «fino a data da definire» alla vendita di benzina e diesel in tutta la regione di Mosca. Da fine maggio, limitazioni sono in vigore nella stessa San Pietroburgo, nonché nelle regioni di Belgorod, Kursk, nella Crimea occupata e nel Lugansk. In queste zone i cittadini russi non possono comprare più di 20 litri di benzina al giorno. «Attraverso questa pressione», ha aggiunto Zelensky, «stiamo costringendo la Russia a scegliere tra diplomazia e ulteriori perdite. È importante che la Russia affronti proprio questa scelta. E ora, alla Russia rimane solo un’ultima arma: i missili balistici. Solo una». La risposta del Cremlino è infatti quella di cercare di fiaccare l’entusiasmo ucraino attraverso attacchi missilistici che definisce «di rappresaglia» contro le infrastrutture civili, utilizzando anche testate a grappolo.