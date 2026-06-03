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San Pietroburgo, doppio attacco da parte di Kiev: "Colpito anche il terminal petrolifero"

mercoledì 3 giugno 2026
San Pietroburgo, doppio attacco da parte di Kiev: "Colpito anche il terminal petrolifero"

2' di lettura

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che i droni di Kiev hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, in coincidenza con il Forum economico internazionale che si svolge nella città russa, la conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata da Vladimir Putin.

"La scorsa notte sono state colpite importanti strutture sul territorio russo - ha scritto Zelensky su X - Tra queste c'era il terminale petrolifero di Pietroburgo. La distanza dal confine di Stato dell'Ucraina a questa struttura dell'industria petrolifera russa, che serve la guerra, è di circa 1.100 chilometri".

"Le nostre operazioni di sanzioni a lungo raggio condotte dai combattenti del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, delle Forze dei Sistemi senza Pilota, delle Forze Operazioni Speciali, dei Servizi di Intelligence della Difesa dell'Ucraina e del Servizio di Guardia di Frontiera dello Stato dell'Ucraina hanno dato buoni risultati - ha reso noto Zelensky - Sono stati colpiti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt- Un altro obiettivo era un'impresa nella regione di Tambov coinvolta nella produzione di armi russe. La distanza dalla linea del fronte è di quasi 600 chilometri". 

Nel frattempo le forze di difesa ucraine hanno colpito anche navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, nella regione di Leningrado. Lo afferma lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Rbc. Si tratta dunque del secondo attacco nella regione.

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