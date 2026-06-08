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Guerra nei cieli della Lettonia: decollano i caccia della Nato, abbattuto un drone

lunedì 8 giugno 2026
Guerra nei cieli della Lettonia: decollano i caccia della Nato, abbattuto un drone

1' di lettura

Lunedì alcuni caccia della Nato hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo lettone proveniente dalla Russia, secondo quanto riferito dall’esercito del Paese: si tratta dell’ultimo di una serie di incidenti di sicurezza di questo tipo lungo le regioni di confine orientali dell’Europa. L’origine del drone non è stata immediatamente chiarita.

Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i suoi attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia, anche nell'area del Mar Baltico, dove diversi droni militari ucraini hanno sconfinato nello spazio aereo di Finlandia, Lettonia, Lituania ed Estonia. Le autorità avevano avvertito la popolazione delle regioni orientali della Lettonia di cercare riparo al chiuso a causa della minaccia.

L'allerta è terminata quando il drone è stato abbattuto, ha dichiarato l'esercito. Intanto una donna è stata uccisa e tre persone sono rimaste ferite a Konotop, nella regione ucraina di Sumy, a seguito di un attacco di un drone russo. Lo riporta Ukrinform, citando il sindaco di Konotop, Artem Semenikhin. "Purtroppo ho una brutta notizia. È stato ritrovato il corpo di una persona deceduta, una donna anziana", ha dichiarato il sindaco. Le forze di difesa aerea ucraine hanno detto di aver neutralizzato nella notte 124 dei 155 droni lanciati dalle forze russe contro il Paese.

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