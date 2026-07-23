Lo dice la Cassazione: Roberto Saviano è un copione

Saviano copione si potrà dire? In effetti l’appellativo se lo becca a leggere l’ennesima sentenza che lo punisce per aver utilizzato materiale altrui con scarso senso del rispetto di colleghi di minor fama ma non per questo da mortificare. Perché a quanto pare è accaduto proprio questo: per le sue “opere”, a Saviano è attribuita la responsabilità di aver infilato il lavoro di questo o quel giornale senza citare le fonti (solo dopo lo avrebbe fatto, ma la legge resta dura lex anche per lui). Ed è stata la Corte di Cassazione a dire che Roberto Saviano dovrà risarcire 10mila euro alla Libra Editrice (editore di Cronache di Napoli e Corriere di Caserta) per aver inserito nel suo Gomorra brani di articoli di giornale senza citare le fonti. Il che non è esattamente la cosa più bella da fare quando si pretende di raccontare la realtà o il suo romanzo.

Ed è stata proprio una sentenza che rende giustizia ai cronisti copiati e a riconoscere che il plagio c’è stato, anche se in qualche modo si è voluto addolcire la pillola: gli articoli ripresi erano brevi rispetto al libro, e Saviano ha dimostrato «particolare pregevolezza letteraria» nel rielaborarli. Un copia e incolla non faticoso, insomma, e con uno stile che (almeno quello) sarebbe suo...Quindi niente danni enormi, solo questi 10mila euro. È fortunato con i giudici, Saviano: vada come vada gli tocca sempre pagare piccole cifre, tutto sommato. Persino con la premier fu condannato per averla diffamata in tv, ma gli costò appena mille euro.

Dopo anni di cause, sentenze di appello e ricorsi, la Suprema Corte ha quindi detto: “Paghi, ma non troppo”. Il che resta una figuraccia storica per il “guru” della lotta alla camorra. A leggere la sentenza della Cassazione, pare che si sia “ispirato” un po’ troppo pesantemente ai cronisti di provincia. E che restavano anonimi nella sua produzione libraria.