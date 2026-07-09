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Mark Rutte umiliato dal giornalista: "Seduto e muto di fianco a Trump. E la tua autostima?"

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giovedì 9 luglio 2026
Mark Rutte umiliato dal giornalista: "Seduto e muto di fianco a Trump. E la tua autostima?"

2' di lettura

Mark Rutte in imbarazzo totale. Il segretario generale della Nato ha partecipato a una conferenza stampa a margine del vertice dell'Alleanza ad Ankara, in Turchia. Al centro della discussione, il rapporto dei vari partner con il presidente americano Donald Trump. A un certo punto, un giornalista danese gli ha posto una domanda insidiosa che ha messo sotto pressione l'ex premier olandese, ricordandogli le critiche rivolte dal tycoon ad alcuni dei suoi alleati. Tra cui Spagna e Italia, "cose che il Mark Rutte di un tempo non tempo non avrebbe approvato". 

Così il cronista danese si è rivolto direttamente a Rutte e gli ha chiesto se il fatto di rimanere in silenzio accanto a Trump avesse “qualche effetto sul suo rispetto di sé”. "Mark, ti siedi accanto a Donald Trump nei momenti in cui parla di conquistare la Groenlandia, parla di scagliarsi contro alleati come la Spagna, di scatenare guerre commerciali, cose che il Mark Rutte di un tempo non avrebbe approvato. Questo influisce in qualche modo sulla tua autostima quando ti siedi accanto a lui in quel modo senza dire nulla?".

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"Sai - la replica del segretario generale della Nato -, quello che faccio sempre è riconoscere quando è il caso di elogiare qualcuno, e credo che dovremmo lodare Donald Trump per il fatto che la Nato sia diventata molto più forte. Certo, ha a che fare con la minaccia russa, ha a che fare con la guerra in Ucraina".

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