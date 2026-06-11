Pentagono in lockdown, evacuati più piani: cosa sta succedendo

Il Pentagono è stato evacuato a causa di un incidente con materiali pericolosi. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Diversi piani e corridoi all'interno della struttura sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un "incidente legato a materiali pericolosi", secondo quanto riferito alla Cnn da tre fonti informate e dai vigili del fuoco locali. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che i sistemi di sicurezza della struttura "hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità". Solo dopo diversi minuti, viene confermato che il lockdown è scattato per "un falso allarme".

"Il dipartimento sta applicando i protocolli standard di protezione, compreso un ordine di permanenza nei locali per l'area interessata", aveva dichiarato ancora Parnell. "Le squadre di risposta sono sul posto e pronte a supportare gli occupanti dell'edificio". Oltre ai vigili del fuoco, ha risposto all'emergenza anche il team di risposta per i materiali pericolosi della Pentagon Force Protection Agency. Una terza fonte aveva riferito che gli agenti di polizia presenti nell'edificio indossano maschere antigas e tute complete di protezione chimica.

Due delle fonti citate dalla Cnn avevano riferito inoltre che il lockdown interessa i piani dal secondo al quinto e i corridoi dal quattro al sette. Il team di sicurezza del Pentagono aveva diffuso il seguente messaggio: "Questi controlli aggiuntivi potrebbero richiedere da una a due ore. Potreste notare personale di soccorso di varie agenzie e misure precauzionali in corso nel cortile centrale. Vi preghiamo di non interpretare queste attività come una fonte di panico".