Juventus, Spelletti sogna il colpo a zero in difesa: contatto con John Stones

La Juventus sta pensando a un nuovo rinforzo in difesa. E il nome è di quelli importanti: John Stones . Come ha spiegato Gianluca DI Marzio, il centrale inglese è un parametro zero , dato che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Manchester City , club con il quale vanta in bacheca ben 19 titoli tra cui la Champions League vinta proprio contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Intanto i tifosi bianconeri sono ancora in attesa del grande colpo in attacco. Non è un mistero, Madama è sulle tracce di Kolo Muani, il francese in forza al Paris Saint Germain che ha già militato per mezza stagione in serie A proprio con la Vecchia Signora. La trattativa va avanti. E le parti si stanno avvicinando sempre di più, con l'obiettivo di portare il francese a Torino prima che la squadra parta per la tourne asiatica. Nel frattempo Luciano Spalletti ha salutato Openda: il belga andrà in prestito secco al Lione.