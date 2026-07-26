Juventus, Spelletti sogna il colpo a zero in difesa: contatto con John Stones

La Juventus sta pensando a un nuovo rinforzo in difesa. E il nome è di quelli importanti: John Stones. Come ha spiegato Gianluca DI Marzio, il centrale inglese è un parametro zero, dato che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Manchester City, club con il quale vanta in bacheca ben 19 titoli tra cui la Champions League vinta proprio contro l'Inter di Simone Inzaghi.
Se l'operazione dovesse andare in porto, per la Vecchia Signora si tratterebbe di un innesto di esperienza visto le sue 32 primavere e il suo passato agli ordini di un certo Pep Guardiola. Ma c'è da battere una concorrenza considerevole, soprattutto dall'Inghilterra, con l'Arsenal super favorita.
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Intanto i tifosi bianconeri sono ancora in attesa del grande colpo in attacco. Non è un mistero, Madama è sulle tracce di Kolo Muani, il francese in forza al Paris Saint Germain che ha già militato per mezza stagione in serie A proprio con la Vecchia Signora. La trattativa va avanti. E le parti si stanno avvicinando sempre di più, con l'obiettivo di portare il francese a Torino prima che la squadra parta per la tourne asiatica. Nel frattempo Luciano Spalletti ha salutato Openda: il belga andrà in prestito secco al Lione.