Attentato a Berlino, "aveva un'arma da taglio": ucciso il Killer, dove si nascondeva

Il principale sospettato dell'attacco al Gay Pride di Berlino è stato ucciso: lo ha riferito la polizia tedesca in un comunicato diffuso alle agenzie. La senatrice agli Interni di Berlino, Iris Spranger (Spd), che in questo momento è riunita con i vertici delle forze dell'ordine, ha ringraziato le forze dell'ordine. "Sono grata alle autorità di sicurezza per aver individuato così rapidamente l'attentatore. È un risultato straordinario", si legge sul quotidiano tedesco Bild.
Sul luogo dell'intervento, alcuni elicotteri sorvolavano la zona secondo die Welt. La polizia di Berlino ha confermato che l'uomo sospettato per l'attacco di ieri al Pride nella capitale tedesca è morto in un'operazione della polizia. "Verso le 18, il sospettato dell’attacco di ieri nel Großer Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau", ha riferito la polizia di Berlino.
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Le forze dell'ordine tedesche hanno poi aggiunto che "secondo le informazioni disponibili finora, l’uomo sarebbe corso verso le nostre forze di intervento con un’arma da taglio, provocando così l’uso delle armi da fuoco da parte della nostra Sek di Berlino". "Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, è deceduto sul luogo dell’operazione", ha aggiunto la polizia di Berlino.