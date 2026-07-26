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Bbc, clamoroso sfregio dagli inglesi: "Ecco perché i bimbi italiani sono grassi"

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domenica 26 luglio 2026
Bbc, clamoroso sfregio dagli inglesi: "Ecco perché i bimbi italiani sono grassi"

2' di lettura

La dieta mediterranea? In Italia non esiste più. Almeno secondo quanto afferma una ricerca della Bbc secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro Paese è in continua crescita. Un'affermazione che stride se si considera che l'obesità infantile nel Regno Unito è un problema grave che colpisce circa il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico, secondo i ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London. La ricerca della Bbc, basata su diverse interviste, si sofferma sui motivi per cui i bambini italiani sono in sovrappeso.

Secondo il dottor Valter Longo, direttore del Longevity Institute presso l'Università della California del Sud, "la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente". Quindi riassume la moderna dieta italiana con quelle che chiama le "cinque P": pizza, pasta, patate, proteine e pane. Il problema è particolarmente grave al Sud, rivela la ricerca della Bbc. In alcune zone della Campania, oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni è in sovrappeso. La città di Ponticelli, alla periferia di Napoli, si è guadagnata la poco invidiabile reputazione di una delle capitali mondiali dell'obesità infantile.

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"Si tratta di un dato allarmante in un Paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea. Eppure, oggi, i bambini italiani sono tra i più sovrappeso d'Europa, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità", si legge nella ricerca che cita il caso di Salvatore che a 17 anni pesa 170 chili e non riesce a camminare. Per decenni, l'Italia è stata considerata un modello di alimentazione sana. La dieta mediterranea, ricca di verdura, legumi, olio d'oliva, cereali integrali e pesce, divenne famosa dopo che il fisiologo statunitense Ancel Keys e sua moglie, la biochimica Margaret Keys, studiarono le comunità del Sud Italia negli anni '50 e collegarono le loro abitudini a tassi straordinariamente bassi di malattie cardiache. La loro ricerca ha trasformato un modo di mangiare regionale in una delle diete più conosciute al mondo; un modello per una vita sana. Ma, secondo la ricerca della Bbc, l'Italia che ha ispirato quegli studi non esiste più. 

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