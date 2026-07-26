Sinner, anche Gaia Tortora smonta Giovanna Botteri: "Ossessione per i suoi soldi"

Non accennano a placarsi le polemiche dopo le parole di Giovanna Botteri su Jannik Sinner. La giornalista aveva attaccato il numero uno al mondo? Il motivo? Guadagna tanto. E, soprattutto, non ha la residenza in Italia, bensì a Montecarlo. "Anche Sinner abita lì - le sue parole -. Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo", aveva detto dialogando con Luca Sommi alla manifestazione Lungo il Fiume: Persone, Cammini, Storie a Medesano. "Quello che mi chiedo sempre è: uno che cosa fa con 70 milioni l'anno? Ti compri una casa, ok, magari il motorino, una macchina, due macchine - ha proseguito la Botteri -. Poi compri una casa al figlio. Ma poi? Cioè 70 milioni. Questi hanno case, robe che nemmeno si ricordano di avere".

Subito dopo era intervenuto anche Paolo Bertolucci. La leggenda del tennis azzurro ha fatto notare alla BOtteri che Sinner non sta infrangendo nessuna legge italiana. "Capita quando sei il migliore al mondo nella tua professione di guadagnare molto. Se poi la legge ti permette senza infrangerla di vivere a Montecarlo dov’è il problema?", il suo commento postato su X. E ora si è inserita anche Gaia Tortora, altra giornalista e collega di Botteri. "Ma esattamente questa ossessione per i soldi di Sinner, un ragazzo che tra l altro fa molta beneficenza e in silenzio, da dove nasce?", ha sottolineato sui social.