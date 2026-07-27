Decaro commissaria la sanità pugliese: spese fuori controllo

A giugno 2026 però, dopo solo sei mesi, risulta già un ulteriore debito di 160 milioni. Mercoledì scorso i giudici contabili hanno chiesto alla Regione chiarimenti in merito alle misure strutturali per la riduzione del deficit delle Asl, rilevando che dal 2024 la regione governata dal Pd non presenta ai ministeri di Economia e Salute il Piano operativo richiesto nell’ambito del piano di rientro.

La settimana prossima è convocata l’udienza pubblica per il bilancio, e Decaro ha deciso di commissariare internamente la sanità, attraverso la nomina di una “unità di crisi” per monitorare i costi e la gestione del servizio sanitario. Una cabina di regia, affidata ai suoi fedelissimi, che avrà il compito di definire direttive strategiche ed economico-finanziarie perentorie all’intera filiera e assicurare il costante monitoragglo. In particolare, la task-force dovrà analizzare i dati trimestrali trasmessi dalle Asl e verificare la coerenza tra il contenimento dei costi, il rispetto dei tetti di bilancio e la salvaguardia della qualità dei servizi (garanzia dei Lea, abbattimento delle liste d’attesa e governo della mobilità passiva).

Misure di controllo che si aggiungono alla direttiva delle scorse ore firmata dal capo di gabinetto Pellegrino che impone alle Asl di verificare tutti gli atti. In alcuni casi anche con impegni di spesa, approvati dai commissari straordinari prima che venissero nominati i nuovi direttori generali. Sotto la lente, in particolare, assunzioni e concorsi, promozioni e procedure di riorganizzazione interna.