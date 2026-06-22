"Trump cog***e, attacco feroce": dove spopola la prima pagina di Libero

Basta dare un'occhiata al Mirror.Usa , la versione americana del celebre quotidiano britannico The Mirror, che sul sito riporta: "La stampa italiana dice 'Trump è un idiota' in un feroce attacco dopo la furia di Washington". E nel catenaccio si cita espressamente Liberoquotidiano : "Ha chiamato Trump 'coglione', traducibile con ' idiota' in inglese".

Lo scambio di durissime battute tra Donald Trump e Giorgia Meloni ha fatto il giro del mondo, vista l'inusitata violenza dell'attacco del presidente degli Stati Uniti a alla leader di un alleato storico degli Usa come l'Italia. E ha fatto il giro del mondo anche la prima pagina di Libero di sabato, " Trump è un coglione ".

Nel frattempo, si muovono le diplomazie, a cominciare dai canali per così dire non ufficiali. "Bisogna trovare il modo di fare la pace. La diplomazia dello sport potrebbe essere la chiave di volta per superare tutte le incomprensioni. Così saremo pronti a tornare al lavoro per il bene delle nostre relazioni", spiegava un paio di giorni fa in una intervista a La Stampa il delegato Usa alla "sport diplomacy" Paolo Zampolli.

Il botta e risposta Trump-Meloni "è una questione che non gestisco io. Come ho sempre detto - osserva - il loro rapporto è complessivamente buono, ma potrebbe essere migliore". Se Trump abbia un risentimento verso Meloni e se sia fatto un'idea della situazione, Zampolli risponde che "a occuparsi di questo ci sono il segretario di Stato Marco Rubio, l'ambasciatore americano Tilman J. Fertitta e il suo collega italiano a Washington Marco Peronaci. Tutti amano l'Italia così come la ama il presidente Usa". Ed è certo, l'amico di Trump, che "loro siano già al lavoro per ricucire".

Parlando di sport, Zampolli l'aveva buttata lì: "Sarebbe bello se Tajani venisse comunque domenica a Miami dove è in programma la partita Uruguay-Capo Verde, possiamo guardare assieme l'incontro, nello spirito della sport diplomacy, come insegnano Rubio e il presidente della Fifa Gianni Infantino". Invito caduto nel vuoto.