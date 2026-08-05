Ceuta invasa, dietro una rete di influencer? Le rotte da seguire e gli hashtag

Dietro l'invasione di migranti a Ceuta, ci sarebbero video motivazionali e comunicazioni diffuse sui social network. A rivelarlo è Il Giornale, che spiega come l'ondata di persone che nei giorni scorsi si è riversata nella piccola exclave spagnola sia stata guidata da vere e proprio organizzazioni di influencer. Sarebbero stati loro a decidere da dove e come far partire il secondo gruppo di marocchini alla volta della città autonoma.

Tra questi "creator digitali" c'è chi è già in territorio spagnolo e pubblica contenuti nei quali invita i propri connazionali a fare lo stesso, in quanto si tratterebbe di una rivincita (non si sa bene su chi o cosa). È stato poi lanciato l'hashtag +34 (il prefisso telefonico della Spagna), utile per identificarsi nella comunità marocchina che vuole entrare in territorio spagnolo. I post contenenti quell'hashtag sono infatti invasi dai commenti di utenti che chiedono informazioni su come raggiungere il luogo dal quale dovrebbe partire la "marcia" verso la Spagna. Le risposte arrivano in privato o pubblicamente e indicano quali sono le traiettorie migliori per arrivare a Ceuta, quali sono le zone di mare più sicure da attraversare e così via.