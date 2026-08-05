Londra, accoltella 4 uomini in strada con le forbici: arrestata una donna

Attimi di terrore a Londra. Oggi, mercoledì 5 agosto, diverse persone sono state accoltellate nella zona di Covent Garden nel centro della capitale inglese, come hanno riportato i media britannici citando la polizia metropolitana. Per l'attentato è stata fermata una donna di 47 anni, in quanto sospettata dell'aggressione.
Le vittime, in totale quattro, sono tutti uomini: di 34, 39, 42 e 52 anni. E sarebbero stati trovati con ferite da arma da taglio e sono stati visitati sul posto, hanno aggiunto le autorità. Il servizio di ambulanze di Londra ha reso noto di aver ricevuto la prima chiamata alle 12.29 (le 13.29 in Italia) in seguito alla segnalazione di un accoltellamento in Endell Street.
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Intanto, sebbene le indagini siano ancora in una fase iniziale, le forze dell'ordine britanniche ritengono che l'attacco avvenuto nel centro di Londra sia legato a problemi di salute mentale. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa. Come riporta Sky News, la polizia britannica ha sequestrato sul luogo dell'attacco nel centro di Londra un paio di forbici che potrebbero essere state utilizzate dalla donna per ferire i quattro uomini. I feriti sono stati portati intanto in ospedale a Londra mentre la strada teatro dell'attacco. Endell Street, resta cordonata.