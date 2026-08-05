Londra, accoltella 4 uomini in strada con le forbici: arrestata una donna

Attimi di terrore a Londra. Oggi, mercoledì 5 agosto, diverse persone sono state accoltellate nella zona di Covent Garden nel centro della capitale inglese, come hanno riportato i media britannici citando la polizia metropolitana. Per l'attentato è stata fermata una donna di 47 anni, in quanto sospettata dell'aggressione.

Le vittime, in totale quattro, sono tutti uomini: di 34, 39, 42 e 52 anni. E sarebbero stati trovati con ferite da arma da taglio e sono stati visitati sul posto, hanno aggiunto le autorità. Il servizio di ambulanze di Londra ha reso noto di aver ricevuto la prima chiamata alle 12.29 (le 13.29 in Italia) in seguito alla segnalazione di un accoltellamento in Endell Street.