Jannik Sinner, la certezza di Dario Puppo: "Chi gli romperà le scatole"

La nuova minaccia per Jannik Sinner potrebbe arrivare dalla Spagna e non porta il nome di Carlos Alcaraz. Si chiama Rafael Jodar, ha appena iniziato a scalare il circuito maggiore, ma ha già conquistato l'attenzione degli addetti ai lavori per un percorso fuori dagli schemi e una mentalità che ricorda quella dei grandi campioni. A TennisMania, trasmissione di OA Sport condotta da Dario Puppo con Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, proprio il giornalista di Eurosport ha raccontato il fenomeno spagnolo: ”Alcaraz e Sinner hanno fatto in fretta a scalare la classifica, ma sono arrivati sul circuito prima rispetto a Jodar — ha spiegato — Da fine settembre 2024 a fine marzo 2025 non gioca e si concentra nell'anno che ha fatto al college. La scalata senza precedenti è che in undici mesi è passato dal numero 540 del mondo alla top 20, vincendo due Challenger e raggiungendo una finale Atp".

Il riferimento più interessante, però, riguarda il carattere del giovane spagnolo. Per Puppo la sua forza mentale è già un elemento da campione: "Per descriverlo, secondo me, si deve scomodare Djokovic, farebbe di tutto in campo, anche vendere la mamma”. La finale di Washington persa contro Taylor Fritz ha confermato questa impressione. "Sul 3-0 e servizio di Fritz sembrava morto e in difficoltà, poi gli toglie un servizio, sta lì, fa quella caduta con una dinamica strana. Sul 5-4, con Fritz che serve per il match, chiama il medical time-out: uno come Sinner non lo farebbe mai. Lui è convinto di poter rompere le scatole, e le rompe".