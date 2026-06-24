Golden Dome, 1.200 miliardi di dollari e un diluvio di missili

"Il primo test fondamentale del Golden Dome for America (GDA) si è concluso con un successo completo, e ho avuto l'onore di assistervi in prima persona. L'energia diretta di ultima generazione è stata sfruttata e il sistema Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) ha individuato, preso di mira ed eliminato in modo impeccabile e autonomo una moltitudine di minacce in arrivo. Ho visto i nostri soldati d'élite integrarsi con la tecnologia di nuova generazione per fermare sul nascere droni e missili da crociera in arrivo. I principali fornitori tradizionali e quelli emergenti stanno competendo, collaborando e vincendo, realizzando la priorità del presidente Trump". Lo ha scritto su X il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth.

"Questo traguardo storico è stato reso possibile solo grazie al One Big Beautiful Bill, che ci ha fornito i fondi necessari per realizzare lo scudo definitivo per proteggere l'America. Il Presidente Trump sta trasformando in realtà la visione della Strategic Defense Initiative (SDI) del Presidente Reagan", ha aggiunto.