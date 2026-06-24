Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Stefano Massini frigna dopo la chiusura di "Riserva indiana": "C'è tanta amarezza"

mercoledì 24 giugno 2026
Stefano Massini frigna dopo la chiusura di "Riserva indiana": "C'è tanta amarezza"

2' di lettura

Poche ore dopo la notizia che "Riserva Indiana" - il programma condotto da Stefano Massini su Rai 3 - non andrà in onda nella prossima stagione televisiva, ecco il commento del conduttore, che arriva tramite un post sui social dal tono decisamente polemico. "Cari amici - esordisce Massini -, come scrivono oggi i giornali, la nostra 'Riserva Indiana' chiude. Anzi no, per l'esattezza viene chiusa. Dopo oltre 70 puntate in cui abbiamo ospitato quello che si muove di più interessante e diverso nella scena musicale italiana, la Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare. Silenzio totale, e vattene via", frigna Massini. 

Poi prosegue: "Amarezza? Sì, tanta. Soprattutto quando mi viene riferito di telefonate incredibili del tono 'non vogliamo più Massini in nessuno spazio Rai'. Quella Rai di cui anche io pago il canone in nome di un servizio pubblico che dovrebbe essere di ognuno. Scandalo? Non c'è più, è tutto normale".

Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia? M5s contro FdI: "Teme la cultura"

Siamo alle comiche. Federica Sciarelli, dopo cinque anni di voci, lascia la conduzione di Chi l'ha visto?. La stanch...

Il conduttore, nel post, ringrazia poi tutti gli ospiti del programma, "i cui nomi messi in fila forse serviranno a far capire meglio l'assurdità di questo azzeramento". "Comincio allora in ordine sparso ringraziando Gianni Morandi, Roberto Vecchioni, Paolo Benvegnù, Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Willie Peyote, Malika Ayane, Lucio Corsi, Samuele Bersani, Diodato, Luca Barbarossa, Fabri Fibra, Giovanni Truppi, Marco Masini, Vinicio Capossela, Nayt, Piero Pelù, Big Mama, Mannarino, Francesca Michielin e Tosca". E ancora: "Irene Grandi, Gaetano Curreri, Fabio Concato, Eugenio Finardi, Peppe Servillo, Angela Baraldi, Tiromancino, Emma Nolde, Mimì, Renzo Rubino, Fulminacci, Joan Thiele, Brunori Sas, Simone Cristicchi, Santi Francesi, Dente, Cristiano Godano, Raiz", ma anche "i Negrita, i Baustelle, Nino Buonocore, Clementino, Vasco Brondi, Paolo Jannacci, Ariete, Ditonellapiaga, Simona Molinari, Motta, Giorgio Poi, Mirkoeilcane, i ComaCose, la Rappresentante di Lista, Noemi, Achille Lauro, Ermal Meta, Venerus, Fabrizio Moro, Ernia, Paola Turci, Francesco Gabbani, I FASK, Riccardo Sinigallia, Daniele Silvestri, Margherita Vicario, Alfa, Gianmaria, Lodo Guenzi, Nina Zilli, Niccolò Fabi, Drusilla Foer, Zen Circus, Levante e Alex Britti".

"Questo - conclude - è quello che è stata Riserva Indiana in un anno e mezzo e quattro edizioni. Tantissimi altri sono i grandi (e i non ancora grandi) della musica italiana che erano pronti a entrare nella lista. Ma si sa: la politica decide tutto, in televisione. E per le riserve indiane, in tutti i sensi, non c’è posto".

Chi l'ha visto?, "Federica Sciarelli lascia": terremoto Rai, chi al suo posto

Terremoto in Rai. Dopo 22 anni di conduzione, Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, storico programma in onda s...

Tra i commenti sotto il post social di Massini, spunta quello di Corrado Formigli. Non conoscono la vergogna - scrive il conduttore di La7 -, ma sanno benissimo, incarnandola, cosa sia la mediocrità. Forza Stefano, amico mio.

tag
stefano massini
riserva indiana

Un monologo di puro odio PiazzaPulita, Stefano Massini e il monologo d'odio: chi vota Trump? Pazzi, evasori e assassini

Attentato a Ranucci Ranucci, l'opposizione dà la colpa a Giorgia: "Governo mandante morale"

Ogni santo giorno Charlie Kirk, scandalo a La7: come gli rifanno il funerale

ti potrebbero interessare

Vannacci e Salvini, l'attacco di Sarcina de Le Vibrazioni: "Quando li sento, mi sale la rabbia"

Vannacci e Salvini, l'attacco di Sarcina de Le Vibrazioni: "Quando li sento, mi sale la rabbia"

Garlasco, Stefania Cappa contro Filorosso: "Limite superato, abbiamo querelato"

Garlasco, Stefania Cappa contro Filorosso: "Limite superato, abbiamo querelato"

Roberto Benigni, bomba piccante di Eva Grimaldi: "C'è stato qualcosa, ma meglio tacere"

Roberto Benigni, bomba piccante di Eva Grimaldi: "C'è stato qualcosa, ma meglio tacere"

Garlasco, Bianca Berlinguer furiosa con Liborio Cataliotti: "Non accetto le sue scuse"

Garlasco, Bianca Berlinguer furiosa con Liborio Cataliotti: "Non accetto le sue scuse"