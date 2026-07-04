Il fantasma di Alì Khamenei una minaccia per l’Occidente

Prima che lo spazio aereo iraniano chiuda, per il corteo funebre della Guida Suprema Alì Khamenei che si svolgerà lunedì per le strade di Teheran, il regime si tutela schierando gli scudi umani. Sono un centinaio di dignitari e diplomatici stranieri, condotti ieri davanti alle bare delle vittime del raid aereo del 28 febbraio scorso, lanciato da Stati Uniti e Israele. E da oggi al 9 luglio, saranno le persone in lutto - le autorità sciite se ne attendono 15-20 milioni - a celebrare la memoria dell’ex Guida Suprema della Repubblica Islamica nella capitale, ma anche a Qom e Mashad, le “città sante” coinvolte nei riti di commiato. E a minacciare l’Occidente, rivendicando la “vittoria” contro il Grande e il Piccolo Satana. Il primo avvertimento arriva dal Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) contro qualsiasi «errore di calcolo», promettendo una risposta «più decisiva e schiacciante che mai». In un comunicato, i Pasdaran hanno sottolineato che tutte le forze armate iraniane sono in «piena prontezza di combattimento» e pronte a fronteggiare il «nemico». «Questo non è un semplice dispiegamento militare - si legge nel testo ma la prova del disgusto del popolo iraniano per l’oppressione e l’aggressione».

Nell’ambito del piano di sicurezza straordinario, scende in campo tutto l’apparato militare già impiegato per la repressione delle manifestazioni contro il regime. Il capo della polizia iraniana, brigadier generale Ahmadreza Radan, ha annunciato lo schieramento di 65mila agenti nelle province interessate per garantire ordine pubblico e sicurezza durante le celebrazioni. A questi si aggiungono circa 200mila unità impegnate nel controllo delle principali arterie stradali e delle aree di confine, fino ai punti di accesso alle città sede degli eventi. Previsto anche l'impiego di 16mila pattuglie speciali e l'allestimento di 15mila posti di blocco, nell'ambito del piano di sicurezza straordinario Ad alimentare il timore di un attacco sono le rivelazioni del New York Times, secondo il quale c’era un piano israeliano per eliminare i mediatori iraniani dell’accordo fra Teheran e Washington. Da Gerusalemme, l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu smentisce tutto, definendo «un’invenzione» l’esistenza di un progetto per assassinare il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf.