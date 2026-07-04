Mondiali 2026, Francia "selezione d'Africa": Chilavert scatena la bufera razzismo

Sulla carta, quella tra Francia e Paraguay è una partita senza storia. I sudamericani sono arrivati a sorpresa ai sedicesimi di finale dei Mondiali dopo aver eliminato ai rigori la Germania ma davanti si troveranno la squadra più forte e spettacolare del momento, la corazzata Blues trascinata in attacco da Mbappe, Olise e Dembele. L'unica incognita per Didier Deschamps è rappresentata dal caldo del Lincoln Financial Field di Filadelfia e dall'entusiasmo incontenibile dei paraguaiani. A scaldare il clima però ci hanno pensato, a distanza, due grandi ex delle due nazionali.

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Inizia Christophe Dugarry, campione del mondo nel 1998 quando Francia e Paraguay si affrontarono proprio agli ottavi, con vittoria dei padroni di casa solo ai supplementari grazie al golden gol di Laurent Blanc. "Il Paraguay verrà umiliato, massacrato - le parole pesantissime dell'ex attaccante di Bordeaux e Milan -. Vorranno difendersi perché sono incapaci, sono veramente incapaci. Lo ripeto due volte perché sia chiaro. In attacco sono un disastro".

Nazionale, il delirio di Renzo Ulivieri: "Servono 5 o 6 neri" La Nazionale italiana di calcio fa pena? Ci vuole lo ius soli sportivo. Ma certo, siamo proprio dei fessi come abbiamo f...