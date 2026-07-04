Kate Middleton, cosa spunta sotto la giacca: complottisti scatenati

La principessa del Galles Kate Middleton si presenta a Wimbledon, di cui è madrina, e si scatenano i complottisti di ogni sorta. La moglie dell'erede al trono britannico William pochi giorni fa ha incontrato gli appassionati di tennis in attesa nella celebre "Queue" (la coda).

In tailleur pantalone azzurro, si è poi seduta sugli spalti accanto all'ex tennista Andy Murray, scozzese idolo di casa, per assistere al secondo round dei singolari femminili tra la britannica Katie Swan e la statunitense Madison Keys. "Al suo arrivo, sua altezza reale ha visitato la 'Queue', intrattenendosi con le persone in fila fin dalle prime ore del mattino e con gli steward onorari dell'Aeltc, volontari che ogni anno gestiscono la coda e accolgono gli ospiti al loro arrivo ai Championships", ha fatto sapere Kensington Palace.

Wimbledon mette a disposizione un numero limitato di biglietti acquistabili il giorno stesso dell'evento; per accaparrarseli, i tifosi iniziano a mettersi in fila e ad accamparsi a Wimbledon Park gia' dalla sera precedente. Kate che ha anche prestato servizio per un po' in una biglietteria del torneo ha incontrato i ragazzi dello Shine Camera Club, un'iniziativa locale a sostegno di giovani provenienti da contesti svantaggiati.

Quindi la principessa si è recata a un altro evento, sulle Three Peaks, la cima più alta della Gran Bretagna. E qui si sono rizzate le antenne dei più maliziosi. Come a Wimbledon, sotto la giacca di Kate è comparso un microfono, ben nascosto. La versione ufficiale è serva alla testa coronata per restare sempre in contatto con il suo servizio di sicurezza. Altri ipotizzano però che la moglie di William registri ogni sua conversazione. Ipotesi, va detto, molto fantasiosa.

Altri ancora parlano di un misterioso "ufficio-suggerimenti". Qualcuno insomma consiglierebbe a Kate come comportarsi o cosa dire agli interlocutori. Ultima speculazione online: Kate avrebbe una voce flebile e il microfono le consentirebbe di alzare il volume della conversazione...