Vannacci fuori controllo, l'attacco ad Arianna Meloni: "La casta siete voi"

Si scatena lo scontro tra Arianna Meloni e Roberto Vannacci. Intervistata dal Corriere della Sera, la sorella della premier Giorgia Meloni nonché capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia attacca il generale, leader di Futuro Nazionale: Vannacci, sottolinea Arianna Meloni, "è la quarta gamba della sinistra... Non dobbiamo rincorrere nessuno a destra, perché noi siamo la destra. Custodi ed eredi di un'identità che abbiamo non a caso ancora nel simbolo. Ma attenzione non siamo fermi al passato, è esattamente il contrario: noi guardiamo al futuro tenendo fermi i nostri principi, non facciamo battaglie di retroguardia, ma lavoriamo per costruire una Nazione più moderna ed efficiente".

"Se ti dici di destra ma passi le tue giornate a parlare male della destra e non della sinistra, c'è qualcosa che non torna. Direi - aggiunge la sorella della premier - che dopo che quel partito ha votato sette volte per mandare a casa il Governo di centrodestra, non ci siano molti dubbi su quale sia la sua metà campo. Allo stato sta lavorando per impedire che Meloni faccia di nuovo il premier, il punto mi pare questo".

La replica del generale ed eurodeputato, eletto a Bruxelles con la Lega prima dello strappo di pochi mesi fa, arriva sui social: "Sono loro, la casta, a essere funzionali alla sinistra", "lo chiamano voto utile ma è utile solo alla casta che si vuole mantenere ben stretta la poltrona e continuare a fare gli interessi di Bruxelles, delle multinazionali e della grande finale", scrive Vanancci ribattendo che "chi è pronto a consegnare il paese alla sinistra, pur di tenersi ben incollata sotto al sedere la poltrona è questa alleanza di centrodestra non certo noi". "Questi del cosiddetto voto utile bocciano tutte le nostre proposte, erigono muri e dicono che non siamo compatibili con questo centrodestra".

"Due mesi fa il centrodestra ha votato insieme alla sinistra per affossare l'ordine del giorno di Futuro nazionale a integrazione del pacchetto sicurezza che puntava a togliere i risarcimenti ai criminali - scrive il leader di Futuro nazionale -. Oggi la Lega ha depositato un disegno di legge che dice esattamente la stessa cosa. Allora perché hanno bocciato la nostra proposta per poi copiarla? Perché non vogliono allearsi con Futuro nazionale per sconfiggere la sinistra". "Chi è pronto a consegnare il paese alla sinistra, pur di tenersi ben incollata sotto al sedere la poltrona, è questa alleanza di centrodestra non certo noi", conclude Vannacci.