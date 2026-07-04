Sinner, agli ottavi di Wimbledon c'è Mochizuki: il piano del giapponese "per metterlo a disagio"

"Jenson è un giocatore difficile. Ci eravamo affrontati cinque anni fa, ma ora siamo entrambi giocatori diversi e siamo migliorati. Sono contento della mia prestazione e ringrazio il pubblico per il sostegno", ha commentato l'azzurro che agli ottavi troverà il giapponese Shintaro Mochizuki , numero 151 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, che ha sorpreso il giovane talento spagnolo Rafael Jodar . Una sfida inedita, che Sinner affronta senza sottovalutare l'avversario. "Non abbiamo mai giocato contro. Negli ottavi di finale di uno Slam non esistono partite facili e sull'erba tutto può succedere. Cercherò di concentrarmi su me stesso, su quello che posso controllare, e arrivare nella mia miglior versione tra un paio di giorni. Giocare qui è sempre speciale".

Il giapponese è già la grande sorpresa di questo Wimbledon. Il classe 2003 a Londra ha già vinto, ma tra gli juniores. Po si era perso un po' per strada. Ora si ritroverà di fronte al più forte del mondo: "È una sensazione strana giocare contro Jannik a Wimbledon, specialmente quest'anno. Non stavo vincendo molto prima di venire qui, e non so come io stia riuscendo a vincere queste partite. Sono entusiasta ma, allo stesso tempo, mi fa un effetto un po' strano essere qui negli ottavi di finale. Voglio solo continuare a godermela", spiega Mochizuki dopo l'impresa contro Jodar.

"Come giocatore, direi che esprimo un tennis unico, non uguale a quello di tutti gli altri. Colpisco la palla più piatta e vengo a rete più spesso rispetto agli altri ragazzi. Penso che in questa generazione tutti colpiscano fortissimo e servano bombe, ed è così che vincono. Ma per me non è quella la strada. Ci ho provato, ma non ha mai funzionato; ho solo continuato a cercare la mia via ed eccomi qua. Quindi sì, direi che il mio gioco è unico".