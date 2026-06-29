Khomeini-Satrapi, vivere male a Parigi per rifare l'Iran

Nell’ottobre del 1978, un vecchio di settantasei anni sedeva nel giardino di una villa a Neauphle-le-Château, quaranta chilometri da Parigi. Registrava discorsi su un magnetofono. Parlava lentamente, con una voce che non si alzava mai. Le cassette venivano imbucate in valigie, nascoste negli abiti, affidate a mercanti e pellegrini diretti in Iran. Arrivavano e venivano duplicate: al picco della rivoluzione, novantamila moschee le riproducevano simultaneamente. Ruhollah Khomeini era stato espulso dall’Iraq di Saddam (dove viveva in esilio) su pressione dello Shah e la Francia gli aveva offerto asilo. In nome della libertà di parola, quella stessa che l’anziano religioso avrebbe poi abolito in patria. Trascorse solo centoventi giorni a Neauphle-le-Château: il 1° febbraio 1979 tornò a Teheran su un Boeing Air France: lo aspettavano milioni di persone. Lo Shah era già fuggito. Costruì la Repubblica Islamica, la teocrazia più duratura del Novecento. Morì nel 1989, Guida Suprema, nel Paese che aveva trasformato.

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Nel 1994 una ragazza iraniana di venticinque anni arrivò a Parigi. Veniva da Teheran, dove era tornata dopo anni difficili a Vienna — senza casa, senza soldi, con un matrimonio fallito alle spalle. A Parigi studiò, conobbe artisti, cominciò a disegnare. Usava il bianco e il nero, segni netti, con un effetto quasi da xilografia. Raccontava la sua infanzia a Teheran: la rivoluzione vista da una bambina di dieci anni, i compagni di scuola mandati in guerra, le zie che si coprivano il volto, lo zio comunista fuci lato. Marjane Satrapi pubblicò Persepolis nel 2000. Il fumetto — lei insisteva a chiamarlo così, non graphic novel — fu tradotto in venticinque lingue. Il film animato vinse il Premio della Giuria a Cannes nel 2007. L'Iran lo fece ritirare dal Festival di Bangkok. Satrapi non tornò mai più in Patria. È morta a Parigi il 4 giugno di quest’anno, dicono di tristezza, per la morte del marito avvenuta un anno prima. Aveva cinquantasei anni.

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