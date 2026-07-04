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Russia, attacco su larga scala su San Pietroburgo: "Restate in casa", cosa sta succedendo

sabato 4 luglio 2026
Russia, attacco su larga scala su San Pietroburgo: "Restate in casa", cosa sta succedendo

2' di lettura

Ancora panico in Russia: il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che "un attacco su larga scala" con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città, e ha invitato i residenti a "rimanere nelle proprie case e non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà stata eliminata".

Sul suo canale Telegram, Beglov scrive che è stato "colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky". "Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 72 droni, uno dei quali è caduto a Peterhof", aggiunge il governatore, affermando che non sono segnalati morti o feriti.

La conferma è arrivata anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. " Ieri sera le nostre armi a lungo raggio ucraine contro la Russia per questa guerra hanno raggiunto obiettivi vicino a San Pietroburgo. Le Forze di difesa ucraine hanno colpito l'infrastruttura petrolifera del porto che genera entrate per la guerra della Russia, e ci sono stati anche colpi riusciti su Kronstadt, un importante obiettivo militare. La distanza dal confine statale dell'Ucraina è di oltre 850 chilometri. Il mio ringraziamento a tutti coloro che stanno garantendo la precisione dell'Ucraina e attuando il nostro piano di sanzioni a lungo raggio", ha affermato Zelensky, che ha diffuso su Telegram i filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme. Come detto, le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo, situata nel Golfo di Finlandia.

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