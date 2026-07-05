I ladri gli entrano in casa, come li umilia con lo scotch: vendetta mai vista

Umiliazione fisica e gogna mediatica per un gruppo di ladri, beccati in flagrante mentre gli stavano svaligiando la casa.

"A mali estremi, estremi rimedi" deve aver pensato un giovane indonesiano, il proprietario dell'appartamento preso di mira dai delinquenti. Dopo aver già subito molti furti e sfiduciato dall'inefficienza della polizia nonostante le varie denunce già presentate, riporta il Messaggero, l'uomo ha pensato bene di difendersi (e vendicarsi) da solo. O meglio, con l'aiuto di alcuni vicina, pure loro esasperati dalla costante sensazione di insicurezza nel quartiere.

Laddove non riesce ad arrivare la legge, ci arriva così lo scotch. Non appena i quattro ladri sono entrati nel cortile di casa, è scattato l'agguato dei cittadini che prima hanno accerchiato e bloccato i malintenzionati e poi hanno messo in atto il loro (folle e fantasioso) piano.

Armati di nastro adesivo, hanno letteralmente impacchettato i quattro ladri, immobilizzandoli dalla testa ai piedi con lo scotch da lavoro lasciando liberi solo occhi, narici e bocca per evitare conseguenze pericolose. L'intento, infatti, era quello di mettere alla berlina chiunque altro volesse derubare lui e i vicini.

Il lavoro è stato certosino: i ladri sono stati legati e mascherati in stile Tinky Winky, i personaggi del celebre cartone per bambini TeleTubbies. "Vediamo se ora ridono", ha poi scritto il proprietario sui social, pubblicando la foto del gruppo a testa bassa. Li ha quindi consegnati alla polizia locale di Jakarta.