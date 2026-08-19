Massimiliano cade dalle scale dell'hotel e muore. La madre: "La mia vita finisce qui"

Tragedia in Messico dove un italiano di 38 anni è morto a causa di una caduta dalle scale. Massimiliano Gatti , residente a Basiglio, nel Milanese, è morto dopo una caduta accidentale mentre si trovava in vacanza. È stata la madre a dare l'annuncio in un post sui social.

"A voi che siete stati sempre prodighi di complimenti per il mio meraviglioso figlio con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell'albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo - ha scritto nel post -. Mi sembrava giusto dirvelo visto che avete sempre condiviso con me il Grande Amore che mi legava e mi lega a mio figlio". "Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l'ho. Vi abbraccio tutti", ha poi aggiunto postando una foto del figlio sorridente al mare.

Il dolore per la sua improvvisa scomparsa si è diffuso rapidamente anche attraverso i social network, dove sono giunti numerosi messaggi di cordoglio da amici e conoscenti. Anche la comunità di Basiglio, dove il 38enne era conosciuto e stimato, è sotto-choc.