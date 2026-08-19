Morta sul colpo col marito tre giorni dopo il matrimonio: il dramma di Sara Brugnatelli

Un matrimonio celebrato appena pochi giorni prima, poi la tragedia. Sara Brugnatelli, 26 anni, originaria di Brescia, e il marito albanese Kleo Vrioni, 25 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Albania. Nello schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni. L’incidente si è verificato a Manza, località situata circa 30 chilometri a ovest di Tirana, poco dopo le due di notte. Secondo le prime ricostruzioni della polizia albanese, i giovani stavano rientrando da un locale notturno quando l’auto, una BMW guidata da Vrioni, è uscita di strada per cause ancora da accertare, finendo contro una struttura in cemento.

Per Sara e Kleo, sposati domenica scorsa, il viaggio si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto le loro famiglie, divise tra Italia e Albania. I due giovani, così come il quindicenne che si trovava a bordo, sono morti sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Nella vettura viaggiavano complessivamente cinque persone. Oltre alle tre vittime, erano presenti altri due giovani, entrambi di nazionalità albanese, di 25 e 16 anni. I due sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Particolarmente gravi risultano le condizioni del sedicenne, che resta ricoverato.

La polizia albanese ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire per quale motivo la BMW abbia perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e schiantandosi contro la struttura in cemento. La tragedia ha così spezzato una giovane coppia a meno di una settimana dal matrimonio, trasformando la festa appena celebrata in un dramma per due famiglie.