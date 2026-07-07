Meloni, il Belgio s'inchina: "Regina del centrodestra europeo, Trump la lasci in pace"

Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha preso le difese della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo gli ultimi attacchi del presidente americano Donald Trump, che ha ironizzato sui social sulla necessità di un ordine restrittivo per la leader di Fratelli d'Italia. "Ovviamente abbiamo bisogno di Trump come alleato, ma lasci stare Meloni - ha detto Francken a Politico - È la regina del centrodestra in Europa. È lei la leader. Lasciatela in pace".

"La adoro - ha ribadito il ministro belga - è una conservatrice, totalmente sulla nostra stessa linea...e poi si litiga per cosa? Per una foto!". Secondo Francken, l'Europa non può permettersi di perdere il sostegno americano, serviranno infatti "da cinque a dieci anni" per sviluppare le capacità militare convenzionali oggi garantite dagli Stati Uniti. Francken ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare il mercato unico europeo della difesa, chiedendo di limitare il ricorso alle deroghe nazionali negli appalti militari. "Voglio vedere un mercato unico per tutto", ha affermato, definendo "totalmente protezionistico" un uso eccessivo delle eccezioni che favoriscono l'industria nazionale.