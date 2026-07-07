Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Meloni, il Belgio s'inchina: "Regina del centrodestra europeo, Trump la lasci in pace"

di
Libero logo
martedì 7 luglio 2026
Meloni, il Belgio s'inchina: "Regina del centrodestra europeo, Trump la lasci in pace"

1' di lettura

Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha preso le difese della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo gli ultimi attacchi del presidente americano Donald Trump, che ha ironizzato sui social sulla necessità di un ordine restrittivo per la leader di Fratelli d'Italia. "Ovviamente abbiamo bisogno di Trump come alleato, ma lasci stare Meloni - ha detto Francken a Politico - È la regina del centrodestra in Europa. È lei la leader. Lasciatela in pace".

"La adoro - ha ribadito il ministro belga - è una conservatrice, totalmente sulla nostra stessa linea...e poi si litiga per cosa? Per una foto!". Secondo Francken, l'Europa non può permettersi di perdere il sostegno americano, serviranno infatti "da cinque a dieci anni" per sviluppare le capacità militare convenzionali oggi garantite dagli Stati Uniti. Francken ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare il mercato unico europeo della difesa, chiedendo di limitare il ricorso alle deroghe nazionali negli appalti militari. "Voglio vedere un mercato unico per tutto", ha affermato, definendo "totalmente protezionistico" un uso eccessivo delle eccezioni che favoriscono l'industria nazionale.

Giorgia Meloni, la sentenza dello psichiatra: "Trump vuole umiliarla. La sua è la risposta più efficace"

Donald Trump non smette di provocare Giorgia Meloni e, alla vigilia del vertice Nato di Ankara, il clima tra Washington ...

"Trump è un malato mentale, è ormai accertato. Non ha misura, giudica gli altri sulla base dell’asservimento alle sue volontà. Ha un approccio da follie dell’imperatore", il commento al Corriere della Sera di Carlo Calenda. "Pensava di trovarsi davanti la sua cheerleader, così non è stato e questa cosa lo manda ai pazzi. E va a onore del premier italiano".

Giorgia Meloni e Trump al vertice ad Ankara: "Non gelida, di più". Filtrano voci pesantissime

Tra Donald Trump e Giorgia Meloni ormai è gelo. E il vertice Nato di Ankara rischia di trasformarsi nel summit de...
tag
giorgia meloni
belgio
donald trump

Pallone e polemiche Mondiale 2026, il caso-Balogun arriva sul tavolo Ue: "Indagare sul ruolo di Infantino"

Il Mondiale di Infantino Mondiali 2026, la bordata di Marco Tardelli: "Ecco perché i calciatori stanno zitti"

L'esperto Claudio Mencacci Giorgia Meloni, la sentenza dello psichiatra: "Trump vuole umiliarla. La sua è la risposta più efficace"

ti potrebbero interessare

Francia, Marine Le Pen dichiarata colpevole ma potrà candidarsi nel 2027

Francia, Marine Le Pen dichiarata colpevole ma potrà candidarsi nel 2027

Macron, paura a Damasco: esplosione vicino all'hotel del presidente in visita

Macron, paura a Damasco: esplosione vicino all'hotel del presidente in visita

Australia, il premier Albanese: "Andrei a letto con Kylie Minogue", un enorme caso

Australia, il premier Albanese: "Andrei a letto con Kylie Minogue", un enorme caso

Andrea Carrabino
Montecarlo, dove hanno trovato morta la donna dell'attentato

Montecarlo, dove hanno trovato morta la donna dell'attentato

Redazione