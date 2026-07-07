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Juventus, rivoluzione societaria: arriva Frederic Massara, ecco chi viene cacciato

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martedì 7 luglio 2026
Juventus, rivoluzione societaria: arriva Frederic Massara, ecco chi viene cacciato

2' di lettura

Rivoluzione in casa Juventus. Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club: nel suo nuovo ruolo, l'ex ds del Milan e della Roma riporterà direttamente all'ad bianconero Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile. E, molto probabilmente, prenderà il posto di Modesto, ex braccio destro di Damien Comolli. "Frederic - si legge nella nota del club - avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director.

Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma". Giorgio Chiellini assume quindi il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo. "Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro" ha sottolineato Giovanni Carnevali, ad e dg della Juventus.

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"Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club", ha concluso Carnevali. 

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