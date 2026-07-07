Macron, paura a Damasco: esplosione vicino all'hotel del presidente in visita

Attimi di paura per Emmanuel Macron a Damasco. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riportato che una serie di ordigni sono esplosi vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese, in visita istituzionale nella capitale siriana. Un primo bilancio parla di tre morti e 18 feriti - tra cui alcuni membri delle forze di sicurezza del presidente al-Sharaa - in seguito a una doppia deflagrazione. Stando al Ministero dell'Interno siriano, gli ordigni sarebbero stati collocati "uno all'interno di un'auto parcheggiata a bordo strada e il secondo in un cassonetto dei rifiuti".

Testimoni oculari hanno visto del fumo levarsi da una zona vicino all'hotel Four Seasons dove il presidente francese ha trascorso la notte, nel centro di Damasco. Secondo l'emittente televisiva saudita Al-Hadath, il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava "un quarto d'ora prima dell'esplosione". Come riferisce L'Eliseo, il presidente è "sano e salvo" e sta proseguendo la sua visita senza intoppi. Macron prima incontrerà il presidente siriano Ahmed al Sharaa, poi parteciperà a una riunione con i rappresentati del mondo industriale.