Como, Cesc Fabregas fa impazzire l'Inter: chi vuole soffiargli

Il calciomercato estivo si sta surriscaldando sull’asse Milano-Como. Quella che sembrava una semplice distanza geografica è diventata una sfida calcistica con i lariani di Cesc Fàbregas pronti a sfidare (ancora prima che sul campo) sul tavolo delle trattative. Dallo stesso caso Fabregas di un anno fa (il tecnico era ambito dai nerazzurri prima di scegliere Chivu) al testa a testa su Chalobah e Khalaili fino al tormentone Nico Paz. L’ultimo scenario è il duello per Khalaili: il Como tenta lo “scippo”. L’Inter pensava di avere in pugno Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise. I nerazzurri hanno il “sì” del ragazzo, che ha persino saltato l’ultima amichevole per forzare la cessione.
Ma proprio nelle ultime ore, il Como è piombato sul giocatore con una maxi offerta da 27 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto). Una mossa per scavalcare l’Inter e convincere il club belga, che spinge per i 30 milioni per acconsentire la cessione. Una sfida che non è una novità. Contrasti che erano già avvenuti per due difensori. Il più recente è Trevoh Chalobah. Il centrale del Chelsea ha un accordo di massima con la dirigenza nerazzurra, ma il club di Fabregas è pronto a rilanciare con un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus per convincere i Blues, ma l’inglese aspetta che l’Inter chiuda la quadra. Se la pista Chalobah dovesse sfumare, i destini si incrocerebbero di nuovo su Oumar Solet. Il difensore francese dell’Udinese è stato a lungo corteggiato da Marotta e Ausilio, ma i dubbi fisici legati alle sue ginocchia e le elevate pretese economiche hanno congelato la trattativa.
Como, cosa da PazBuona notizia per la serie A: il Como compra Nico Paz. E questo vuol dire tante cose, tutte belle. Prima: uno dei miglio...
Uno stallo in cui si è infilato prepotentemente, nuovamente, il Como. E qualche settimana fa lo “scontro” più vistoso è stato su Nico Paz: la volontà di Fabregas di trattenere il gioiellino, proveniente dal Real Madrid. In questo caso, c’è però da dire, che l’Inter ha provato un timido inserimento sotto traccia facendo leva sui canali argentini, scatenando però la furia pubblica di Fàbregas («Zanetti porti rispetto, Nico resta qui»). Il Como poi ha chiuso la partita versando la bellezza di 60 milioni di euro complessivi nelle casse del Real Madrid, blindando il gioiello sulla sponda del lago ed eliminando qualsiasi speranza di inserimento interista.