Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

"Pedro Sanchez figlio di putt***": insultato alla fuga dai tori

mercoledì 8 luglio 2026
"Pedro Sanchez figlio di putt***": insultato alla fuga dai tori

2' di lettura

Doveva essere una festa di piazza, e lo è stata. Ma soprattutto, è diventata una gogna per il premier socialista Pedro Sanchez, senza ombra di dubbio oggi il politico più contestato (se non odiato) di Spagna. Basta vedere e ascoltare quanto accaduto a Pamplona, in occasione del Chupinazo che ha inaugurato le tradizionali, seguitissime Sanfermines 2026. Per intenderci, le corse a perdifiato nei vicoli della città della Navarra in cui decine di folli si fanno inseguire da tori furenti, con l'intento di schivare le loro incornate. 

Molti ci riescono, qualche malcapitato no e finisce in ospedale. Stavolta il ferito grave, dal punto di vista mediatico, è proprio il leader del Psoe, alle prese con fedelissimi falcidiati dalle inchieste giudiziarie e addirittura la moglie Begona Gomez indagata e impossibilitata a lasciare il Paese. Per questo il premier, idolo di Elly Schlein e del nostro Pd, si è dovuto recare al vertice Nato di Ankara, in Turchia, solo soletto con tanto di accoglienza mesta all'aeroporto.

In patria, nel frattempo, andava peggio: la folla a Pamplona ha iniziato a urlare all'unisono il coro "Pedro Sanchez, hijo de puta", traducibile senza troppi giri di parole in italiano con un "Pedro Sanchez figlio di put***a". Il riferimento, ovviamente, sono gli scandali che da tempo fanno chiedere ai suoi oppositori le dimissioni del primo ministro, sempre sdegnosamente respinte. 

Questa volta il vaffa non viene né dal Parlamento né dai giornali o tv, ma dal popolo di bianco e rosso vestito. E la contestazione feroce al premier sempre più in difficoltà ha raggiunto anche Los Angeles, con i tifosi della Roja impegnata ai Mondiali di calcio hanno più volte intonato il coretto allo stadio. Una umiliazione in mondovisione, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno.

tag
pedro sanchez
spagna
pamplona
sanfermines 2026
psoe
begona gomez
chupinazo

I guai del socialista Pedro Sanchez umiliato ad Ankara: moglie indagata bloccata in Spagna, cosa gli fanno trovare in aeroporto

Tradizione Spagna, la corsa dei tori a Pamplona per San Fermin

Mondiali Mondiali, Spagna-Austria 3-0: a Madrid esplode la gioia dei tifosi

ti potrebbero interessare

New York, panico a Manhattan: "Colonne piegate, grattacielo a rischio crollo"

New York, panico a Manhattan: "Colonne piegate, grattacielo a rischio crollo"

Vertice Nato, Trump: "Con l'Iran tregua finita. Italia? Pessima". Meloni-Zelensky, il faccia a faccia

Vertice Nato, Trump: "Con l'Iran tregua finita. Italia? Pessima". Meloni-Zelensky, il faccia a faccia

Svezia, la 16enne stuprata dal richiedente asilo: un terremoto, pugno durissimo contro gli stranieri violenti

Svezia, la 16enne stuprata dal richiedente asilo: un terremoto, pugno durissimo contro gli stranieri violenti

Roberto Tortora
Pedro Sanchez umiliato ad Ankara: moglie indagata bloccata in Spagna, cosa gli fanno trovare in aeroporto

Pedro Sanchez umiliato ad Ankara: moglie indagata bloccata in Spagna, cosa gli fanno trovare in aeroporto