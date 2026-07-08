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Federica Sciarelli, piove una clamorosa offerta: "Da noi le porte sono aperte"

mercoledì 8 luglio 2026
Federica Sciarelli, piove una clamorosa offerta: "Da noi le porte sono aperte"

2' di lettura

Urbano Cairo corteggia Federica Sciarelli? Ora che lo storico volto di Chi l'ha Visto? ha lasciato la conduzione del programma, il patron di La7 si fa avanti. "Non l'ho chiamata, - premette -, anche se la stimo moltissimo. La chiamai molti anni fa, ma lei era molto legata alla Rai e non accettò di venire. Lei sa che da noi le porte sono sempre aperte".

Per l'imprenditore "è una conduttrice bravissima, credo farà altre cose". Il presidente di Cairo Communication e ad di RCS MediaGroup, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, si è poi soffermato sulle novità della nuova stagione. Come gli speciali, ossia tre puntate di: 'P2 - l’ombra sulle stragi', con Fabrizio Gifuni che ripercorre la vicenda della Loggia e il ruolo del suo fondatore Licio Gelli nella storia italiana. Ezio Mauro con due speciali dedicati a Capitol Hill e alla presidenza Trump incentrati sull’assalto al Congresso degli Stati Uniti e sulle sue conseguenze politiche. Piazzapulita 100, con serate dedicate a grandi inchieste.

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Chiudono poi l’offerta gli speciali 'La7 Originals' realizzati dalla struttura multimedia della Rete (tra cui la serie House of Trump, gli Epstein files ed altri). Inoltre arrivano The Apprentice - Alle origini di Trump in prima visione tv. Il film racconta le origini dell’ascesa imprenditoriale di Donald Trump, seguendo il suo percorso nel mondo degli affari a New York e 'Mr nobody against Putin' sempre in prima tv, pluripremiato film / documentario vincitore, tra i vari premi, nel 2026 dell’Oscar come miglior documentario e nel 2025 del Premio speciale della giuria al Sundance Film Festival. 

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