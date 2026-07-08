Pedro Sanchez umiliato ad Ankara: moglie indagata bloccata in Spagna, cosa gli fanno trovare in aeroporto

I guai giudiziari di Madrid perseguitano Pedro Sanchez anche in Turchia. Un mazzo di fiori destinato a Begona Gomez è rimasto senza destinataria all'aeroporto di Ankara, dove il protocollo turco aveva predisposto l'accoglienza per la moglie del presidente del governo spagnolo atteso nella capitale per il vertice della Nato. Gomez, tuttavia, non ha potuto accompagnare il premier dopo che il giudice Juan Carlos Peinado le ha ritirato il passaporto e vietato di lasciare la Spagna come misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagata per diversi reati.

Pedro Sanchez, la moglie rinviata a giudizio: ritirato anche il passaporto Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha disposto il rinvio a giudizio per la moglie del premier spagnolo Pedro Sanc...

La moglie di Sanchez aveva chiesto un'autorizzazione speciale per partecipare al viaggio, dopo essere stata invitata dalla moglie del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a prendere parte a un programma parallelo a quello riservato ai leader. Il permesso, però, non le è stato concesso.

Pedro Sanchez, la moglie rischia 24 anni di galera E adesso che cosa si inventerà Pedro Sanchez? Dirà ancora di essere vittima di una cospirazione dei giudic...

L'aereo dell'Aeronautica militare spagnola con a bordo Sanchez è atterrato all'aeroporto di Ankara, dove il capo del governo è stato accolto dal protocollo dell'esecutivo turco. Sceso dalla scaletta, ha ricevuto da una donna in abito tradizionale turco un mazzo di fiori, mentre accanto a lei un'altra donna ne teneva un secondo, rimasto senza destinatario. Le immagini dell'accoglienza mostrano Sanchez indicare con il dito il secondo bouquet e rivolgere un breve commento ai presenti.

Pedro Sanchez, nuovo terremoto: condannato a 24 anni l'ex ministro José Luis Abalos Altra batosta per Pedro Sanchez, dopo la moglie rinviata a giudizio, arriva la condanna al suo ex ministro. La Corte Sup...