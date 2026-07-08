La7, Cairo avverte Mentana: "Il rinnovo a parole forse no"

"Tv anti-Meloni? Noi siamo una rete che non ha mai fatto sconto a nessun governo". Urbano Cairo torna così sulle parole pronunciate dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana. Il patron della rete, in occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione, ribadisce che "da quando sono editore dal 2013 ho ricevuto costantemente telefonate da chi governava. Oggi La7 ha dei programmi che ha attenzione a quello che avviene, ospitiamo protagonisti della politica italiana. Alcuni vengono altri no. Quando Mentana è arrivato non è che La7 fosse tanto diversa da oggi, all'epoca c'erano conduttori come Gad Lerner e Michele Santoro che non facevano certo sconti al governo Berlusconi. Abbiamo sempre avuto uno sguardo critico verso chi governa, ma non credo stiamo parlando di pericolosi bolscevichi. Noi siamo una rete apertissima a dare voce a tutti".

Tornando a Mentana, il contratto del giornalista scade a dicembre 2026. "Ci vedremo a ridosso della scadenza per vedere se c'è da parte sua la voglia di continuare nel rispetto dei contratti o se ha voglia di fare altro", assicura il presidente di Cairo Communication e ad di RCS MediaGroup.