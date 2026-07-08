Fabio Capello, la profezia sulla prossima Serie A: "Attenzione a questa squadra"

"Mi auguro sinceramente di vedere le nostre squadre fare molto di più e meglio di quanto visto finora in Europa. Torniamo a tifare il calcio italiano nella speranza e nell'attesa di sapere se ha carpito qualcosa di utile da questi Mondiali. Come sempre, a Sky tutti abbiamo l'opportunità e la possibilità di dire ciò che pensiamo liberamente e di come viviamo e vediamo il calcio". Parla così Fabio Capello, intervistato da Fanpage alla presentazione dei nuovi palinsesti di Sky, in vista della stagione calcistica 2026/2027.
Per Don Fabio, tra le squadre da tenere d'occhio ci saranno anche i giallorossi: "Attenzione particolare alla Roma, che penso punterà moltissimo il prossimo anno al campionato, mentre l'Inter mi auguro che possa tornare a fare ciò che si è visto in precedenza: essere di nuovo protagonista in Champions League e credo lo possa fare".
Fabio Capello prende a pallonate la sinistra: "Perché sono sempre stato molto anti-comunista""Purtroppo sono sempre stato molto anti-comunista". Intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Fab...
Poi, su Milan e Juventus dice: "Si stanno rinforzando, sono ad oggi un cantiere aperto. Forse ha meno problemi la Juventus al momento: conoscono già il proprio allenatore, conoscono la maggior parte dei calciatori a disposizione e sanno perfettamente cosa servirà per tornare a giocare in Champions". Per quanto riguarda il Milan, il mister è comunque fiducioso: "Speriamo azzecchi tutti gli acquisti di mercato che si apprestano a fare, l'augurio è che torni a essere quella squadra e quel club pluripremiato che io conosco molto bene e nel quale tutti un giorno tutti tornino a desiderare di poterci lavorare".
Infine, un pensiero sul nuovo Napoli di Allegri: "Una sfida intrigante, bella. Non facile: dopo Conte non è mai facile lavorare ma c'è un Presidente che si è dimostrato molto attento e preparato nel compiere le scelte opportune. Per Allegri potrà diventare una avventura molto divertente ma con una unica e principale attenzione: prendere tutto con tantissima attenzione e non sottovalutare nessun particolare".