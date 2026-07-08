Fabio Capello, la profezia sulla prossima Serie A: "Attenzione a questa squadra"

"Mi auguro sinceramente di vedere le nostre squadre fare molto di più e meglio di quanto visto finora in Europa. Torniamo a tifare il calcio italiano nella speranza e nell'attesa di sapere se ha carpito qualcosa di utile da questi Mondiali. Come sempre, a Sky tutti abbiamo l'opportunità e la possibilità di dire ciò che pensiamo liberamente e di come viviamo e vediamo il calcio". Parla così Fabio Capello, intervistato da Fanpage alla presentazione dei nuovi palinsesti di Sky, in vista della stagione calcistica 2026/2027.

Per Don Fabio, tra le squadre da tenere d'occhio ci saranno anche i giallorossi: "Attenzione particolare alla Roma, che penso punterà moltissimo il prossimo anno al campionato, mentre l'Inter mi auguro che possa tornare a fare ciò che si è visto in precedenza: essere di nuovo protagonista in Champions League e credo lo possa fare".