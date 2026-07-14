Bruxelles, incendio alla Torre Oxy: morti e dispersi in pieno centro

Diverse persone sono morte e alcune risultano disperse a causa di un incendio divampato in un edificio del complesso Oxy, nel centro di Bruxelles. Lo ha confermato la Procura del Lavoro di Bruxelles, citata dall'agenzia Belga.

Secondo quanto riportato, non è ancora chiaro il numero esatto delle vittime e alcune persone risultano ancora disperse. "Sei persone risultano disperse, operai con cui non siamo riusciti a stabilire un contatto - ha dichiarato Brecht Speybrouck, portavoce della Procura del Lavoro di Bruxelles -. Due ascensori sono stati bloccati in due vani diversi. Nel frattempo, i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire un piccolo varco in uno di questi ascensori, e all'interno abbiamo trovato diverse vittime. Il numero esatto delle persone coinvolte non è ancora noto. È possibile che tutte e sei le persone disperse siano tra loro, ma potrebbero esserci anche altre persone nell'altro ascensore o altrove".

Secondo quanto riporta Le Soir, questa mattina all'interno dell'edificio, che si trova vicino Place de Brouckère in centro a Bruxelles, è scoppiato un piccolo incendio al secondo piano. Il rogo è stato spento, ma le fiamme si sono propagate al vano ascensore, provocando un incendio anche lì. Quest'ultimo incendio è stato successivamente domato. Due persone con ustioni erano già state trasportate all'ospedale militare di Neder-over-Heembeek, e un vigile del fuoco affetto da ipertermia ha dovuto essere curato sul posto.

Gli operai edili del cantiere OXY, evacuati, sono stati portati alla mensa aziendale BruCity grazie all'intervento del sindaco di Bruxelles, Philippe Close, secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco Walter Derieuw. "Lì viene fornito supporto psicologico dalla Croce Rossa. Oltre al piano di emergenza interno, sono stati attivati anche un piano di intervento medico e un piano psicosociale", ha aggiunto Derieuw. Le cause dell'incendio sono al momento ignote. L'edificio Oxy, attualmente in costruzione, ospiterà in futuro appartamenti, ristoranti e un bar panoramico sul tetto.