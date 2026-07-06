Balogun, Trump conferma: "Con Infantino ho parlato io. Arbitro sospetto, se il Belgio vince partita truccata"

Donald Trump conferma tutto. "Sì, ho parlato con Gianni (Infantino, ndr), è un uomo altamente rispettato. Non era un fallo: l'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione incredibile", ha dichiarato alla stampa il presidente americano, confermando i sospetti che montavano da ieri sera, quando la squalifica di una giornata nei confronti di Folarin Balogun, dopo il rosso rimediato contro la Bosnia, era stata sospesa. La decisione di Infantino e Co. di attivare l’art 27 del regolamento (si ricorre a questa scorciatoia in casi estremi o per scambi di persona), permettendo all'attaccante statunitense di giocare la partita contro il Belgio, costituisce un unicum nella storia del calcio e falsifica inevitabilmente la competizione più importante nel mondo del pallone.

Trump ha poi provato a ridimensionare le proprie dichiarazioni, ma con poco successo. "Posso solo dire questo: non ho avuto nulla a che fare con la decisione. Ho solo detto che ci sarebbe dovuta essere una revisione perché ho visto la partita. Non ha fatto nulla di sbagliato. Se lo avesse fatto, la penserei diversamente probabilmente. Se avesse dato un pugno in faccia, se avesse fatto qualcosa di sbagliato...". Insomma, un tentativo, per nulla convincente, di smarcarsi dalle accuse secondo cui sarebbe stata proprio la sua pressione a determinare la sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense.