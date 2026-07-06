Balogun, Trump conferma: "Con Infantino ho parlato io. Arbitro sospetto, se il Belgio vince partita truccata"

Donald Trump conferma tutto. "Sì, ho parlato con Gianni (Infantino, ndr), è un uomo altamente rispettato. Non era un fallo: l'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione incredibile", ha dichiarato alla stampa il presidente americano, confermando i sospetti che montavano da ieri sera, quando la squalifica di una giornata nei confronti di Folarin Balogun, dopo il rosso rimediato contro la Bosnia, era stata sospesa. La decisione di Infantino e Co. di attivare l’art 27 del regolamento (si ricorre a questa scorciatoia in casi estremi o per scambi di persona), permettendo all'attaccante statunitense di giocare la partita contro il Belgio, costituisce un unicum nella storia del calcio e falsifica inevitabilmente la competizione più importante nel mondo del pallone.
Trump ha poi provato a ridimensionare le proprie dichiarazioni, ma con poco successo. "Posso solo dire questo: non ho avuto nulla a che fare con la decisione. Ho solo detto che ci sarebbe dovuta essere una revisione perché ho visto la partita. Non ha fatto nulla di sbagliato. Se lo avesse fatto, la penserei diversamente probabilmente. Se avesse dato un pugno in faccia, se avesse fatto qualcosa di sbagliato...". Insomma, un tentativo, per nulla convincente, di smarcarsi dalle accuse secondo cui sarebbe stata proprio la sua pressione a determinare la sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense.
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Poi, come se non bastasse, il capo della Casa Bianca ha parlato della sfida in programma alle 2 tra Usa e Belgio, facendo un paragone con le elezioni del 2020. "Se ci battono, potranno essere davvero orgogliosi. Se ci battono, diremo, dirò, che è stata una partita truccata, proprio come furono truccate le elezioni del 2020. Ma non voglio entrare in questo argomento", ha dichiarato.
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Le parole del presidente americano, anziché rasserenare il clima, hanno infiammato la polemica in tutto il mondo. Tanto che lo stesso numero 1 della Fifa, in palese difficoltà, è dovuto intervenire per rispondere alle accuse di irregolarità piovute su questi Mondiali tanto dalla Uefa quanto dal neo-presidente della Figc Giovanni Malagò: "Gli organi giudiziari della Fifa sono indipendenti. Operano in modo autonomo, la loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l'integrità del calcio e deve essere sempre rispettata - si è difeso Infantino riguardo alla sospensione della squalifica di Balogun -. Discuto regolarmente riguardo alla Coppa del Mondo con il Presidente Usa e, in merito a questa vicenda, ho effettivamente ricevuto una telefonata dal Presidente Trump, proprio come ricevo telefonate da capi di Stato di tutto il mondo. Le decisioni della Commissione Disciplinare Fifa a volte mi lasciano sorpreso. A volte sono d'accordo con esse, a volte no".