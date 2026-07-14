Cuba, "proposta indecente" Trump per evitare l'invasione: sul piatto quest'isola

Una "proposta indecente" plana sulla scrivania di Donald Trump. Una proposta indecente che arriva da Cuba, determinata ad evitare la guerra che il presidente degli Stati Uniti da tempo promette di muovere all'isola. Una strana soluzione, quella messa a punto dalla famiglia Castro.

Secondo quanto riportato da diversi media locali, all'Avana sarebbe stata messa a punto nel dettaglio un'iniziativa fuori dagli schemi per provare ad allentare la tensione con Washington. L'idea ruota attorno a Cayo Santa Maria, rinomata località della costa settentrionale cubana, che potrebbe trasformarsi nella futura "Trump Island": un'isola privata destinata a ospitare un esclusivo resort di lusso legato al nome del presidente americano.

L'ipotesi emerge in una fase particolarmente delicata delle relazioni tra i due Paesi. Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, i rapporti tra Stati Uniti e Cuba si sarebbero ulteriormente raffreddati, complici il mantenimento dell'embargo e una serie di dichiarazioni che hanno alimentato nuove frizioni diplomatiche. Il clima, riferiscono alcune fonti cubane, sarebbe tra i più tesi degli ultimi decenni, tanto da evocare paragoni con i momenti più critici vissuti durante la Guerra Fredda.

A rafforzare le preoccupazioni contribuiscono anche le notizie relative all'incremento della presenza militare statunitense nei Caraibi. Il Pentagono avrebbe infatti dispiegato importanti assetti navali nell'area, compreso il gruppo d'attacco della portaerei Uss Nimitz e diversi cacciatorpediniere equipaggiati con missili.

In questo contesto nasce il progetto "Trump Island", pensato come un gesto simbolico di distensione. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre le tensioni e creare le condizioni per una futura ripresa del dialogo tra L'Avana e Washington. La proposta farebbe leva su uno degli interessi storicamente più noti del tycoon: il settore immobiliare di fascia alta. Resort esclusivi, strutture alberghiere di prestigio, campi da golf, centri benessere e servizi destinati a una clientela d'élite rappresentano da sempre un elemento centrale dell'universo imprenditoriale di Trump.

Secondo indiscrezioni, un gruppo con sede ad Abu Dhabi avrebbe già preso contatti con la Trump Organization per discutere l'eventuale utilizzo del marchio nel futuro complesso turistico. Dall'amministrazione statunitense, tuttavia, precisano che non risultano negoziati diretti né accordi formalmente conclusi.