Ceuta, il video-choc di Elon Musk: "Pazzesco", migranti come zombie

"Wow, la situazione in Spagna sembra pazzesca": Elon Musk lo ha scritto su X riferendosi all'invasione di migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. A corredo non un video reale, di quanto successo nelle ultime ore, ma una clip del film World War Z. Un film su una pandemia di zombie che minaccia di spazzare via l'umanità. Quella postata da mister X è una delle scene più spaventose, dove si vedono degli zombie e un elicottero che spara sulla folla mentre questa tenta di arrampicarsi sulle mura di cinta. In quello spezzone, l'armata di zombie stava dando l'assalto alle mura di Gerusalemme.

Il miliardario, dunque, ha deriso il Paese di Pedro Sanchez per la crisi migratoria in corso. Dopodiché ha condiviso immagini di persone che arrivano sulla costa di Ceuta e altre di immigrati che arrivavano negli Stati Uniti, e ha sottolineato che "questa era l'America con Biden". Dunque, situazioni simili, a suo dire, si sarebbero verificate negli Stati Uniti durante la presidenza del democratico Joe Biden. Secondo le prime stime del Dipartimento per la Sicurezza Interna, sono circa 49mila le persone che hanno attraversato illegalmente il confine dal Marocco a Ceuta nella giornata di ieri, giovedì 30 luglio. Ventiquattro, invece, i migranti che non ce l'hanno fatta, annegando mentre cercavano di raggiungere la costa della città autonoma.