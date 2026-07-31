In Onda, il fango di Massimo Giannini: "Ceuta? Non aspettavano altro. Le destre..."

"Un tempo di reazione piuttosto breve per quello che sta accadendo tecnicamente in un altro continente anche se altrettanto tecnicamente in Europa": Marianna Aprile , conduttrice di In Onda su La7, ha commentato così la proposta italiana di sospendere Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. "Verrebbe da dire che non aspettavano altro - ha risposto Massimo Giannini , ospite del programma -. Certo colpiscono queste immagini, la dimensione dell'arrivo è stupefacente. Ti viene quasi in mente la nave Flora che arrivava dall'Albania sulle nostre coste. Questo impressiona, oggettivamente. Purtroppo però diventa tutta benzina nel motore del vannaccismo diffuso non soltanto nel nostro Paese ma in tutta Europa, in tutte le destre estremiste e sovraniste d'Europa che fanno della paura e della criminalizzazione dello straniero un veicolo di consenso".

"Questo sarà tema di campagna elettorale - ha poi aggiunto Giannini -. Ma non lo è da oggi, lo è da sempre. E purtroppo l'Europa, condizionata da queste destre, già con l'accordo sulla migrazione e l'asilo entrato in vigore a metà giugno, ha fatto una netta virata verso la destra dei respingimenti. Io sono sempre dell'avviso che è un fenomeno epocale, che va gestito, non lo si può lasciare all'inerzia dei fatti, ma sono sempre dell'avviso che il modello da seguire sia Angela Merkel che nel 2016 di fronte all'arrivo di 6 milioni e mezzo di siriani dice: ce la faremo. Le opinioni pubbliche europee spaventate per mille fattori, uno dei quali è l'invasione straniera come ce la raccontano gli ultranazionalisti che governano o ambiscono a governare, vanno rassicurate, non vanno ulteriormente spaventate. Ma purtroppo poiché l'odio e la paura sono veicolo di consenso, assisteremo a un ulteriore inasprimento e a un ulteriore incattivimento della gestione del fenomeno".