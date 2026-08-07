Ceuta, si lancia in parapendio verso l'exclave: la morte atroce dell'africano

Nella mattinata di oggi - venerdì 7 agosto - un giovane subsahariano è decollato con il parapendio dall'area di Benzù, sulle colline sovrastanti la costa marocchina che si affaccia sulla baia settentrionale di Ceuta, con l'intento di entrare nell'exclave spagnola. Poco prima dell'atterraggio, però, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe precipitato in acqua. Il corpo senza vita è stato recuperato dalla Guardia Civil. La salma è stata trasportata alla base del Servizio Marittimo situata nel porto di Ceuta. Verrà ora eseguita un'autopsia per determinare le circostanze esatte del decesso.

La Polizia Giudiziaria ha inoltre aperto un'indagine per ricostruire il percorso del giovane, determinarne il punto di partenza e tentare di identificarlo. Gli inquirenti verificheranno anche se avesse con sé documenti di identità.